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    Они — тоже петербуржцы. Посмотрите, как на пиретруме умывается златоглазка

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    Жители Петербурга в соцсетях соревнуются в воспевании красоты своих улиц. Если архитектура — конёк центральных районов, то с зеленью и цветами больше повезло спальным районам.

    «Хочется похвастаться бесконечно красивыми палисадниками, некоторые из которых даже оформлены в стиле альпийских горок. <...> Кажется, что Приморский район решил замахнуться на состязание с Ботаническим садом Петра Великого!» — пишет фотограф Антон Кубышкин в группе «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте». На его кадрах не только растения, но и насекомые: златоглазка на пиретруме и шмель, подлетающий к окопнику лекарственному.

    Фотографии цветущего яблоневого сада во Фрунзенском районе опубликовала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    В конце мая в Петербурге началось буйное цветение. Город волшебно преобразился. «Фонтанка» публиковала фотографии и своих сотрудников, и читателей.

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