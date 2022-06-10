Они — тоже петербуржцы. Посмотрите, как на пиретруме умывается златоглазка

Жители Петербурга в соцсетях соревнуются в воспевании красоты своих улиц. Если архитектура — конёк центральных районов, то с зеленью и цветами больше повезло спальным районам.



«Хочется похвастаться бесконечно красивыми палисадниками, некоторые из которых даже оформлены в стиле альпийских горок. <...> Кажется, что Приморский район решил замахнуться на состязание с Ботаническим садом Петра Великого!» — пишет фотограф Антон Кубышкин в группе «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте». На его кадрах не только растения, но и насекомые: златоглазка на пиретруме и шмель, подлетающий к окопнику лекарственному.

