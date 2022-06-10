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    Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс по истории России для старшеклассников

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    5 комментариев

    Минпросвещения РФ может ввести в старших классах еще один курс по истории России. Об этом 10 июня заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

    «Это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал глава ведомства.

    Накануне стало известно, что Минпросвещения утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна страны в российских школах.

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    Комментарии (5)

    Cashmare
    во славу вечного императора, не иначе
    So1nishko
    Видимо до того как школьники не начнут массово прогуливать вводимые уроки, у минпросвещения и других чиновников не появится понимание, что от их действий получается вред.
    Mimic
    Придется каждый раз заново перепроходить, потому что прошлое - это же не будущее, про которое уже все наперед известно, а довольно изменчивая и непредсказуемая материя.
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