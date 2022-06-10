Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс по истории России для старшеклассников

Минпросвещения РФ может ввести в старших классах еще один курс по истории России. Об этом 10 июня заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал глава ведомства.

