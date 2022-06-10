Краснодарскую экс-судью Елену Хахалеву заочно арестовали в Ростове-на-Дону

Экс-судью подозревают в преступлениях по четвертой части 159 и второй части 292 статей УК РФ («Особо крупное мошенничество» и «Служебный подлог»). По версии следствия, с января 2016 по июль 2019 года Хахалева не выходила на работу без уважительных причин 127 раз, однако эти дни отмечались в табеле как рабочие. С 2017 по 2018 год судья почти не участвовала в рассмотрении дел. Сумма её незаконной зарплаты составила 1,2 млн рублей.

«Фонтанка» писала, что в декабре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела о мошенничестве и подлоге в отношении Хахалевой. Тогда же стало известно, что она вылетела в Ереван.



Летом 2020 года Хахалеву лишили статуса судьи Краснодарского краевого суда из-за многочисленных прогулов. Широкую известность её имя получило после того, как летом 2017 года на свадьбе ее дочери выступили Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. Такое празднование должно было обойтись приблизительно в два миллиона долларов. Позже в СМИ появились публикации о том, что диплом Хахалевой поддельный, а она сама якобы имеет связи с преступным миром.

