Задержание Митволя обрастает подробностями. Помощница сообщила о взятии под стражу

Информация о задержании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя обрастает новыми деталями. По словам его помощницы, он уже заключён под стражу. Источник РИА Новости сообщает, что задержание было проведено ещё 8 июня.



«Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту «Внуково» сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июня, » — рассказала РИА помощница политика Инга.

