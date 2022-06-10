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    Задержание Митволя обрастает подробностями. Помощница сообщила о взятии под стражу

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    2 комментария

    Информация о задержании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя обрастает новыми деталями. По словам его помощницы, он уже заключён под стражу. Источник РИА Новости сообщает, что задержание было проведено ещё 8 июня.

    «Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту «Внуково» сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июня, » — рассказала РИА помощница политика Инга.

    В то же время источник РИА в правоохранительных органах назвал другую дату.

    «Его задержали во «Внуково», он собирался улететь в Анталью... Задержали 8 июня», — сказал собеседник агентства.

    РБК сегодня написал о задержании Митволя при попытке вылететь в Дубай.

    Тогда же пресс-служба судов Красноярского края сообщила: «Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159УК РФ. Мера пресечения Олегу Митволю избрана в виде заключения под стражу по 24 июля 2022 года».

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    Комментарии (2)

    FedorGr
    Наследники великих свершений. Мог, но не успел, по независимым от него причинам. А кто не еще не протянулся свои руки к чужому?
    alexadmin
    Учили же их: "Выбирайся из города на попутках". Нет, все на понтах, еще и через бизнес-зал, небось.
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