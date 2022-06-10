Задержание Митволя обрастает подробностями. Помощница сообщила о взятии под стражу

Информация о задержании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя обрастает новыми деталями. По словам его помощницы, он уже заключён под стражу. Источник РИА Новости сообщает, что задержание было проведено ещё 8 июня.
«Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту «Внуково» сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июня, » — рассказала РИА помощница политика Инга.
В то же время источник РИА в правоохранительных органах назвал другую дату.
«Его задержали во «Внуково», он собирался улететь в Анталью... Задержали 8 июня», — сказал собеседник агентства.
РБК сегодня написал о задержании Митволя при попытке вылететь в Дубай.
Тогда же пресс-служба судов Красноярского края сообщила: «Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159УК РФ. Мера пресечения Олегу Митволю избрана в виде заключения под стражу по 24 июля 2022 года».