Главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль

Футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. Об этом московская команда сообщила 10 июня на своем официальном сайте.

33-летний Гильермо Абаскаль — воспитанник академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Испанец сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», который спас от вылета из Суперлиги, был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В начале этого года Абаскаль получил приглашение от одного из ведущих клубов Швейцарии — «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

Ранее «Спартак» расстался с главным тренером Паоло Ваноли, под руководством которого московский клуб занял 10-е место в чемпионате России. В то же время он впервые за 19 лет помог красно-белым выиграть Кубок России. За Суперкубок России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом».