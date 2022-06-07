    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.96eur64.57
    ТЕМА ДНЯ

    Как будут отключать горячую воду

    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Названы города, претендующие на проведение Суперкубка. Петербург — в списке

    771
    обсудить

    Стали известны города, которые претендуют на проведение футбольного матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как сообщает 7 июня «Матч ТВ», это Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

    В РФС отмечают, что при принятии решения ориентируются как на вместимость арен, так и опыт проведения игр подобного уровня. Не остается в стороне и финансовая модель мероприятия.

    «Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», — заявили в РФС.

    В матче за Суперкубок принимают участие действующие чемпион России и обладатель Кубка России. Чаще всех побеждал в Суперкубке ЦСКА, на счету которого 7 титулов. На втором месте идет «Зенит», у которого шесть побед.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close