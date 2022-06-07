Названы города, претендующие на проведение Суперкубка. Петербург — в списке

Стали известны города, которые претендуют на проведение футбольного матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как сообщает 7 июня «Матч ТВ», это Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.



В РФС отмечают, что при принятии решения ориентируются как на вместимость арен, так и опыт проведения игр подобного уровня. Не остается в стороне и финансовая модель мероприятия.