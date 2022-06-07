Названы города, претендующие на проведение Суперкубка. Петербург — в списке

Стали известны города, которые претендуют на проведение футбольного матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как сообщает 7 июня «Матч ТВ», это Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.
В РФС отмечают, что при принятии решения ориентируются как на вместимость арен, так и опыт проведения игр подобного уровня. Не остается в стороне и финансовая модель мероприятия.
«Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», — заявили в РФС.
В матче за Суперкубок принимают участие действующие чемпион России и обладатель Кубка России. Чаще всех побеждал в Суперкубке ЦСКА, на счету которого 7 титулов. На втором месте идет «Зенит», у которого шесть побед.