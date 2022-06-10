    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.39eur62.09
    Спасибо, Петр, но...Беженцы в ПетербургеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Неизвестный автомобиль сбил и протащил по дороге лося под Петербургом

    1859
    2 комментария

    На трассе в Гатчинском районе Ленобласти в ДТП погиб лось. Удар, судя по следам, был сильным, но сбившей животное машины на месте не видно.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Утром 10 июня в районе деревни Каушта, что неподалеку от Вырицы, в трех километрах от деревни в сторону Петербурга, насмерть сбили лося, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Руслан. На дороге при этом остались следы, будто животное несколько метров протащили по асфальту. Разбитых машин рядом не видно. В комментариях предположили, что лося сбил грузовик — легковая при таком ударе, скорее всего, и сама оказалась разбита в хлам.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам Руслана, знаков, предупреждающих о диких животных, на этой дороге нет.

    Участник группы Дмитрий отметил, что за сегодняшнее утро это уже второй сбитый лось в Ленобласти. Еще один попал под машину между Озертицами и Пружицами в Волосовском районе.

    Сейчас у лосей сезонная миграция, и водителям Петербурга и Ленобласти стоит быть очень внимательными на дорогах, проходящих вдоль лесов, особенно в зонах действия знаков «Дикие животные». В случае ДТП с лосем нельзя ни покидать место аварии, ни увозить сбитое животное. Кроме того, ущерб за него придется возместить. Как правило, эту сумму покрывает ОСАГО. Нередко столкновение с лосем имеет серьезные последствия и для людей. В конце мая на трассе «Сортавала» из сбившей лося легковой водителя пришлось вырезать спасателям.

    Период активности лосей продлится до начала июля.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    RMN
    Мясо могли бы и забрать.
    angel of death
    ищите в автосервисах и на отстойниках поблизости - без ремонта такое транспортное средство долго не прокатается, посты ДПС заметят кровищу...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close