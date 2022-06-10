Неизвестный автомобиль сбил и протащил по дороге лося под Петербургом

На трассе в Гатчинском районе Ленобласти в ДТП погиб лось. Удар, судя по следам, был сильным, но сбившей животное машины на месте не видно.

Утром 10 июня в районе деревни Каушта, что неподалеку от Вырицы, в трех километрах от деревни в сторону Петербурга, насмерть сбили лося, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Руслан. На дороге при этом остались следы, будто животное несколько метров протащили по асфальту. Разбитых машин рядом не видно. В комментариях предположили, что лося сбил грузовик — легковая при таком ударе, скорее всего, и сама оказалась разбита в хлам.

Участник группы Дмитрий отметил, что за сегодняшнее утро это уже второй сбитый лось в Ленобласти. Еще один попал под машину между Озертицами и Пружицами в Волосовском районе.

Сейчас у лосей сезонная миграция, и водителям Петербурга и Ленобласти стоит быть очень внимательными на дорогах, проходящих вдоль лесов, особенно в зонах действия знаков «Дикие животные». В случае ДТП с лосем нельзя ни покидать место аварии, ни увозить сбитое животное. Кроме того, ущерб за него придется возместить. Как правило, эту сумму покрывает ОСАГО. Нередко столкновение с лосем имеет серьезные последствия и для людей. В конце мая на трассе «Сортавала» из сбившей лося легковой водителя пришлось вырезать спасателям.