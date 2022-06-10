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    Боевые действия на Украине

    Минобороны отчиталось об уничтожении более 200 взрывных устройств в нацпарке «Святые горы» под Славянском

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    Инженерные подразделения ВС России продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районе населённых пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое в Донецкой области. К настоящему времени обследовано более 5 кв. км территории, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 10 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Одновременно с этим российскими ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. А в районе Харькова выведены из строя производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ.

    Также, согласно отчёту Минобороны РФ, за сутки российскими средствами ПВО сбиты два украинских самолёта: один Су-25 в Харьковской области и один МиГ-29 в Днепропетровской области и пять украинских беспилотников.

    Напомним, ранее в российском военном ведомстве докладывали о финишной прямой во взятии под контроль Святогорска, взрыве моста и уплывающих солдатах ВСУ.

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