Минобороны рассказало о финишной прямой во взятии под контроль Святогорска, взрыве моста и уплывающих солдатах ВСУ

Российские военные находятся в стадии завершения взятия под контроль города Святогорск, что находится на территории ДНР. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба министерства обороны России.



В ведомстве утверждают, что при отступлении украинские военные взорвали мост через Северский Донец.

«Остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — добавляют в Минобороны. Так, по данным ведомства, спасались те, кто оказался на другом берегу из-за подрыва моста.