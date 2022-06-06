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    Боевые действия на Украине

    Минобороны рассказало о финишной прямой во взятии под контроль Святогорска, взрыве моста и уплывающих солдатах ВСУ

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    8 комментариев

    Российские военные находятся в стадии завершения взятия под контроль города Святогорск, что находится на территории ДНР. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба министерства обороны России.

    В ведомстве утверждают, что при отступлении украинские военные взорвали мост через Северский Донец.

    «Остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — добавляют в Минобороны. Так, по данным ведомства, спасались те, кто оказался на другом берегу из-за подрыва моста.

    Вплавь реку преодолели еще около 80 украинских военнослужащих. В ведомстве подчеркивают: огонь по ним не открывали.

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    Комментарии (8)

    Ахмат-Сила
    скоро дойдем до польской границы
    Z O V
    Наконецто у 95 квартала появился цирк на воде - речные котики!
    kоt-obormot
    Сбор у лахты вяленький - сокращения пошли штОле?
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