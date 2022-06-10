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    В Якутии возбудили уголовное дело из-за убийства медведя взрывчаткой. Место подрыва пока не нашли

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    6 комментариев

    Убийство медведя в Якутии с помощью взрывчатки стало уголовным делом. Случившееся трактовали как жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщает 10 июня республиканская прокуратура.

    Место, где была сделана видеозапись гибели хищника, устанавливается. Животное приманили нашпигованной взрывчаткой едой и смертельно ранили. Местные СМИ предполагают, что на такой поступок могли решиться вахтовики, которые были напуганы частыми визитами косолапого.

    «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия в целях установления виновных лиц, всех обстоятельств преступления», — добавили в прокуратуре.

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    Комментарии (6)

    RMN
    Нет тела - нет дела.
    Видео - фейк.
    DEMOMON
    В таких случаях вызываются охотники. Они должны были его ликвидировать на законных основаниях. Но страх охотников понять можно.
    angel of death
    бедный медведь, мог в зоопарке бы жить-поживать, да жирок наживать..
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