В Якутии возбудили уголовное дело из-за убийства медведя взрывчаткой. Место подрыва пока не нашли

Убийство медведя в Якутии с помощью взрывчатки стало уголовным делом. Случившееся трактовали как жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов (
Место, где была сделана видеозапись гибели хищника, устанавливается. Животное приманили нашпигованной взрывчаткой едой и смертельно ранили. Местные СМИ предполагают, что на такой поступок могли решиться вахтовики, которые были напуганы частыми визитами косолапого.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия в целях установления виновных лиц, всех обстоятельств преступления», — добавили в прокуратуре.