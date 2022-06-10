В Якутии возбудили уголовное дело из-за убийства медведя взрывчаткой. Место подрыва пока не нашли

Убийство медведя в Якутии с помощью взрывчатки стало уголовным делом. Случившееся трактовали как жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов ( п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ ), сообщает 10 июня республиканская прокуратура.



Место, где была сделана видеозапись гибели хищника, устанавливается. Животное приманили нашпигованной взрывчаткой едой и смертельно ранили. Местные СМИ предполагают, что на такой поступок могли решиться вахтовики, которые были напуганы частыми визитами косолапого.

