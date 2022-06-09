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    В Якутии вахтовики подложили медведю взрывчатку в еду

    5374
    13 комментариев

    В Якутии дикому медведю подложили взрывчатку в кастрюлю с едой. Видеозапись расправы над хищником появилась в социальных сетях 9 июня.

    Где была сделана запись, выясняется. По предварительной информации, зверь приучился ходить на стоянку к вахтовикам, которые решили избавиться от опасного соседа, пишет SakhaDay. Медведь подошел к приманке, которая взорвалась и убила его.

    После случившегося в министерстве экологии Якутии сообщили, что «в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 258 УК РФ — применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей. Также деяние подпадает под статью 245 УК РФ — жестокое обращение с животным».

    Полиция проводит проверку.

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    Комментарии (13)

    kukuruzza
    Кто ж там такой «умный» дотумкал видео выложить?
    274767939
    А ведь могут из партии исключить за надругательство
    Алик-1
    А когда медведь задерет вахтовика напишут - вахтовик сам виноват, нарушил территорию медведя. Причем напишут те, которые видели медведя в цирке
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