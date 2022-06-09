В Якутии вахтовики подложили медведю взрывчатку в еду

В Якутии дикому медведю подложили взрывчатку в кастрюлю с едой. Видеозапись расправы над хищником появилась в социальных сетях 9 июня.
Где была сделана запись, выясняется. По предварительной информации, зверь приучился ходить на стоянку к вахтовикам, которые решили избавиться от опасного соседа, пишет SakhaDay. Медведь подошел к приманке, которая взорвалась и убила его.
После случившегося в министерстве экологии Якутии сообщили, что «в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 258 УК РФ — применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей. Также деяние подпадает под статью 245 УК РФ — жестокое обращение с животным».
Полиция проводит проверку.