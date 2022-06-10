«Просто беседа». Помощница Митволя опровергла задержание при попытке вылета в Дубай

С Олегом Митволем в аэропорту Внуково беседуют сотрудники таможни, обвинений ему не предъявлено, заявила 10 июня РИА Новости помощница политика Инга. Она опровергла информацию о том, что Митволь направлялся в Дубай.



«Он из Внуково хотел лететь в Турцию на отдых. По поводу того, что задержан, — когда человек задержан, ему предъявляют обвинения, а тут никаких обвинений не было предъявлено. Просто беседа... Пока всё проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов», — рассказала помощница Митволя.

