«Просто беседа». Помощница Митволя опровергла задержание при попытке вылета в Дубай

С Олегом Митволем в аэропорту Внуково беседуют сотрудники таможни, обвинений ему не предъявлено, заявила 10 июня РИА Новости помощница политика Инга. Она опровергла информацию о том, что Митволь направлялся в Дубай.
«Он из Внуково хотел лететь в Турцию на отдых. По поводу того, что задержан, — когда человек задержан, ему предъявляют обвинения, а тут никаких обвинений не было предъявлено. Просто беседа... Пока всё проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов», — рассказала помощница Митволя.
Источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил РИА Новости, что суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней, его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. По данным агентства, Митволю грозит 10 лет колонии. Расследование ведет ФСБ.
10 июня РБК сообщил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан в Москве при попытке улететь в Дубай.