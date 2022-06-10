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    «Просто беседа». Помощница Митволя опровергла задержание при попытке вылета в Дубай

    1994
    1 комментарий

    С Олегом Митволем в аэропорту Внуково беседуют сотрудники таможни, обвинений ему не предъявлено, заявила 10 июня РИА Новости помощница политика Инга. Она опровергла информацию о том, что Митволь направлялся в Дубай.

    «Он из Внуково хотел лететь в Турцию на отдых. По поводу того, что задержан, — когда человек задержан, ему предъявляют обвинения, а тут никаких обвинений не было предъявлено. Просто беседа... Пока всё проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов», — рассказала помощница Митволя.

    Источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил РИА Новости, что суд в Красноярске арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней, его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. По данным агентства, Митволю грозит 10 лет колонии. Расследование ведет ФСБ.

    10 июня РБК сообщил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан в Москве при попытке улететь в Дубай.

    По некоторым данным, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 1960-е. Реальная стройка началась в 1995 и с разной степенью интенсивности велась до 2009. В 2018 на актуализацию проекта были выделены 1 млрд федеральных рублей. Контракт на подготовку проектно-сметной документации получила компания «Красноярск ТИСИЗ» во главе с Митволем.

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    Комментарии (1)

    лысик
    Инга лишь хотела беззаботного будущего)
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