Евро и доллар на бирже продолжают падение

Курс доллара на открытии торгов в пятницу упал до 59,27 рубля, курс евро — до 62,7 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 0,49 % . Индекс РТС — на 0,07 % .



Накануне курс американской валюты на торгах впервые с 25 мая опустился ниже 59 рублей.