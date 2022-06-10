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    Евро и доллар на бирже продолжают падение

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    3 комментария

    Рубль вновь укрепляется на Московской бирже утром 10 июня.

    Курс доллара на открытии торгов в пятницу упал до 59,27 рубля, курс евро — до 62,7 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 0,49 %. Индекс РТС — на 0,07 %.

    Накануне курс американской валюты на торгах впервые с 25 мая опустился ниже 59 рублей.

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    Комментарии (3)

    X-кот
    так же воинам зарплату платят как бы в баксах, но по курсу.. а воинов много.. ну, как обычно все..
    Две монеты
    Долларов много, а потратить не на что. Настолько не на что, что банки вместо процентов по вкладам (вкладывать доллары банкам запрещено санкциями) стали брать с вкладчиков проценты за их хранение.
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