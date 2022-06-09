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    Доллар на Мосбирже упал ниже 59 рублей

    2817
    12 комментариев

    Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже утром 9 июня.

    Курс доллара опустился до 58,9 рубля. Курс евро — до 62,7 рубля.

    Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая, напоминает ТАСС.

    Индекс Мосбиржи растёт на 0,12 %, индекс РТС не изменился.

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    Комментарии (12)

    267086865
    а 1кг нектаринов 11 баксов)) эх...ни жизнь а малина).
    Satyr
    Да рисовали бы уже по 60 копеек...
    274667835
    Теперь у нас 1 кг, картошки стоит 2 доллара, и литр солярки 1 доллар. Супер, как всё классно.
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