Доллар на Мосбирже упал ниже 59 рублей

Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже утром 9 июня.
Курс доллара опустился до 58,9 рубля. Курс евро — до 62,7 рубля.
Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая, напоминает ТАСС.
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Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже утром 9 июня.
Курс доллара опустился до 58,9 рубля. Курс евро — до 62,7 рубля.
Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая, напоминает ТАСС.
Индекс Мосбиржи растёт на
19 января 2022, 17:15
14 марта 2022, 10:08
02 марта 2022, 10:14
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