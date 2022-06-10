Макрон пообещал Украине тяжёлое вооружение

Франция готова продолжить поставки тяжёлого вооружения на Украину. Об этом заявил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским французский лидер Эммануэль Макрон.
«[Макрон] сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении», — цитирует 10 июня РИА Новости коммюнике Елисейского дворца.
В беседе Макрон поинтересовался потребностями Украины в технике, гуманитарной помощи, а также в финансовой и политической поддержке.
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