В ДНР трем наемникам вынесли смертный приговор: главное вокруг спецоперации за 9 июня

По законам ДНР приговоренных к смертной казни должны расстрелять, но еще могут помиловать и заменить наказание Фото: Владимир Гердо / ТАСС Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 9 июня.



В ДНР трех человек приговорили к смертной казни Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил трех человек к смертной казни за участие в боях на стороне Украины. Суд признал их виновными в «участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников», пишет ТАСС. Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим в течение месяца могут обжаловать решение суда ДНР и просить о помиловании. В случае помилования глава ДНР заменит наказание на пожизненное заключение или 25 лет колонии. Если этого не произойдет, осужденных расстреляют.

В Нижнем Новгороде Volkswagen предложил сотрудникам деньги за увольнение по собственному желанию Volkswagen предложил нижегородским сотрудникам добровольно уволиться, получив за это до шести окладов. Речь идет о 200 сотрудниках сборки моделей Škoda и Volkswagen на заводе группы ГАЗ. Простой на производстве сохраняется уже несколько месяцев, и в ближайшее время компания не готова возобновить работу из-за экономической неопределенности. Как пишет «Коммерсантъ», это первая известная программа добровольного ухода с начала санкций. При добровольном увольнении сотрудникам также предлагают медицинскую страховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование

Санкции против Путина Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении Владимира Путина. Российскому президенту запретили вывозить капиталы за пределы Украины, въезжать на территорию этой страны, владеть на Украине земельными участками. Также под санкции попали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие члены правительства. Еврокомиссия обсудит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС



Еврокомиссия обсудит возможность предоставления Украине статуса страны-кандидата ЕС для подготовки позиции к саммиту союза 23–24 июня. Комитет еврокомиссаров проведет общие дебаты 13 июня и выработает мнение на совещании, которое пройдет в пятницу 17 июня.

«Почта России» стала IT-компанией «Почта России» вошла в список аккредитованных IT-компаний. Как объяснили в Минцифры, это произошло благодаря наличию ОКВЭД, подтверждающего деятельность в области информационных технологий. Это позволит IT-специалистам «Почты России» претендовать на отсрочку от армии, если они при этом отвечают остальным условиям. Сама «Почта» не сможет претендовать на налоговые льготы, льготные кредиты разработчикам, льготную ипотеку для сотрудников, так как для этого требуется подтверждение налоговой службы о доле IT-выручки компании в общем объеме поступлений.

McDonald's представил новый логотип Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая будет работать вместо McDonald's, выбрала новый логотип — об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании. Там утверждают: две палочки желтого цвета символизируют картофель фри, оранжевый кружок — бургер, а зеленый фон — качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.



Так будет выглядеть логотип бывшего McDonald's Фото: пресс-служба ООО «Система ПБО» Поделиться Поделиться



