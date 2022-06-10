Воспитательница детского сада на Гражданке стала фигуранткой уголовного дела после падения девочки с высоты

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как из детского сада в Калининском районе в больницу увезли пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии.
Дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено в отношении 51-летней воспитательницы детского сада, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня. По версии следствия, она недоглядела за воспитанницей и та упала с высоты 1,5 метра на металлическую перекладину.
У девочки, как писала «Фонтанка», в стационаре зафиксировали травму живота и разрыв одного из внутренних органов. Её сразу же увезли в операционную.