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    Воспитательница детского сада на Гражданке стала фигуранткой уголовного дела после падения девочки с высоты

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    1 комментарий

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как из детского сада в Калининском районе в больницу увезли пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии.

    Дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено в отношении 51-летней воспитательницы детского сада, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня. По версии следствия, она недоглядела за воспитанницей и та упала с высоты 1,5 метра на металлическую перекладину.

    У девочки, как писала «Фонтанка», в стационаре зафиксировали травму живота и разрыв одного из внутренних органов. Её сразу же увезли в операционную.

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    Комментарии (1)

    alexadmin
    Я даже знаю как правильно поступить (в головах управляющих системой дошкольного образования): срыть все детски площадки, засеять травкой, каждому ребенку выдать по мячику (ненакачанному, конечно).
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