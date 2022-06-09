Пятилетнюю девочку увезли из детского сада на Гражданке сразу в операционную

Ребенок упал с высоты на площадке у детского сада в Калининском районе Петербурга. Малышке срочно потребовалась помощь врачей.
Прогулка в детском саду на Гражданском проспекте закончилась вызовом скорой накануне около пяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня. Пятилетнюю воспитанницу увезли в детскую больницу
По предварительной информации, травму ребенок получил, упав на площадке с высоты в 1,5 метра прямо на металлическую перекладину.
Проводится проверка.