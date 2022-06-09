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    Пятилетнюю девочку увезли из детского сада на Гражданке сразу в операционную

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    Ребенок упал с высоты на площадке у детского сада в Калининском районе Петербурга. Малышке срочно потребовалась помощь врачей.

    Прогулка в детском саду на Гражданском проспекте закончилась вызовом скорой накануне около пяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня. Пятилетнюю воспитанницу увезли в детскую больницу № 19. Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. У малышки зафиксировали травму живота и разрыв одного из внутренних органов. Её сразу же увезли в операционную.

    По предварительной информации, травму ребенок получил, упав на площадке с высоты в 1,5 метра прямо на металлическую перекладину.

    Проводится проверка.

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