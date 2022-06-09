Перекрестился, стоя на коленях. Попытка суицида в Благовещенской церкви попала на видео

В сети появилось видео из петербургской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, где мужчина пытался свести счеты с жизнью. Перед отчаянным поступком он перекрестился.
Камера запечатлела, как молодой человек стоит на коленях и осеняет себя крестным знамением, а затем падает замертво. Позже на этом месте полицейские найдут пистолет.
Как уточнили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в церкви обнаружили травматический пистолет «Гроза-021».
Известно, что церковь резко осуждает самоубийц — им нет места ни в раю, ни на городском кладбище.
Ранее стало известно, что мужчину увезли в реанимацию. По данным Росгвардии, пострадавший 1991 года рождения.