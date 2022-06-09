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    Перекрестился, стоя на коленях. Попытка суицида в Благовещенской церкви попала на видео

    2537
    5 комментариев

    В сети появилось видео из петербургской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, где мужчина пытался свести счеты с жизнью. Перед отчаянным поступком он перекрестился.

    Камера запечатлела, как молодой человек стоит на коленях и осеняет себя крестным знамением, а затем падает замертво. Позже на этом месте полицейские найдут пистолет.

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    Как уточнили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в церкви обнаружили травматический пистолет «Гроза-021».

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Известно, что церковь резко осуждает самоубийц — им нет места ни в раю, ни на городском кладбище.

    Ранее стало известно, что мужчину увезли в реанимацию. По данным Росгвардии, пострадавший 1991 года рождения.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии (5)

    allyouneedislove
    странно, что прихожан ничто не защищает... в плане того, а если бы он не в себя целился?
    angel of death
    тяжко видать без икеи...
    фрикадельки в брусничном варенье, вас так не хватает... =)
    hal9000
    Во даёт...ну артист...писталетгаверно на апрашке покупал...а чё там нормального купишь сейчас...торгуют неликвидов...осецки постоянно...
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