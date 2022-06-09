«Спартак» остаётся без главного тренера перед матчем за Суперкубок с «Зенитом»

Паоло Ваноли покидает пост главного тренера футбольного клуба «Спартак». Контракт между 49-летним итальянцем и московской командой расторгается по соглашению сторон.
В своем официальном заявлении от 9 июня «Спартак» объяснил, что Ваноли принял «непростое решение», несмотря на то, что клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.
Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. С ним московский клуб впервые за 19 лет выиграл Кубок России. За Суперкубок России красно-белые сыграют с петербургским «Зенитом».