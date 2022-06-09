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    «Спартак» остаётся без главного тренера перед матчем за Суперкубок с «Зенитом»

    1864
    3 комментария

    Паоло Ваноли покидает пост главного тренера футбольного клуба «Спартак». Контракт между 49-летним итальянцем и московской командой расторгается по соглашению сторон.

    В своем официальном заявлении от 9 июня «Спартак» объяснил, что Ваноли принял «непростое решение», несмотря на то, что клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.

    Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. С ним московский клуб впервые за 19 лет выиграл Кубок России. За Суперкубок России красно-белые сыграют с петербургским «Зенитом».

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    Комментарии (3)

    van_Dal
    Правильное решение. Токсичная страна. Если есть возможность - не надо здесь жить и работать.
    фотник
    какой по счету?
    Local
    Никто подсказки не даёт
    "Спартаку" на поле,
    Собирает чемоданы
    Паоло Веноли.
    Только лишь привыкли,
    Стали узнавать,
    Бац! И этот тоже
    Хочет уезжать.
    К Еврокубкам путь заказан,
    Болельщики в прострации,
    Идут на пользу и в футболе
    Вражеские санкции.
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