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    «Глупая, конечно, ситуация». У массового захоронения в Ленобласти поспорили археологи и поисковики

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    В деревне Новая Буря Ломоносовского района Ленобласти с утра четверга, 9 июня, мёртвые снова напоминали о себе. На поле, где прошлой осенью нашли массовое захоронение человеческих останков, работали три трактора, а также люди с лопатами. На это с неподдельным ужасом смотрели археологи.

    Как рассказали 47news, речь идет о погребении на 1300 тел, которое было найдено в прошлом году у деревни Новая Буря. Следственный комитет России по Ленобласти возбудил тогда уголовное дело по статье «Убийство», материалы переданы в Центральный аппарат. Речь шла о преступлениях немецких нацистов, хотя с версией были согласны не все.

    Как рассказал 47news руководитель Ленинградской областной археологической экспедиции Института материальной культуры РАН Андрей Городилов, примерно в конце апреля он с коллегами проводил работы в данной местности.

    — Мы выяснили, что это шведский могильник примерно XVI — XVII веков. В траншеях обнаружили остатки гробов, видно, что захоронение не хаотичное, а регулярное. Присутствует сопроводительный инвентарь для погребений. Также нашли монету 1627 года, — сообщил он. После этого археологи обратились в комитет по культурному наследию Ленинградской области, был издан приказ о включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия под названием «Новая Буря 4. Грунтовый могильник».

    Соответственно, проводить здесь земляные работы без разрешения нельзя. Однако 9 июня на месте работали тракторы и люди с лопатами — это были поисковики отряда «Рубеж-2», которые действовали, по их словам, по просьбе Следственного комитета. Собеседники 47news из числа поисковиков версию о XVII веке не подтвердили. В СК также сообщили, что нашли-таки в останках следы от пулевых отверстий и достоверно установили, что люди были убиты в годы Великой Отечественной войны.

    «Не исключаю, что в разные времена там и то, и то могло быть, — сообщил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. — У нас вообще нет чистых мест. Глупая, конечно, ситуация».

    Подробнее о событиях читайте в материале Юлии Гильмшиной на 47news.

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