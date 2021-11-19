«Таких захоронений ещё не видел». Поисковик и историк о могильнике с сотнями убитых детей

Десятилетняя жительница деревни Г. Ленинградской области Клава Шкалева собирает на месте пожарища сохранившиеся вещи Фото: А. Секретарев, 1942/ безсрокадавности.рф Поделиться Поделиться







После находки останков почти полутора тысяч человек у ломоносовской деревни Новая Буря 47news поговорил с историком, который работает в архивах по этим вопросам, и поисковиком, который ранее раскапывал захоронения гражданских лиц времён Великой Отечественной. Версий о том, что могло случиться с сотнями женщин и детей, несколько.

Дмитрий Асташкин Фото: скриншот YouTube/NovgorodTVnews Поделиться Поделиться







Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин совместно с Ленинградским областным государственным архивом занимается этой темой.

- Дмитрий, что говорят документы об оккупации в Ленобласти по поводу массовых захоронений? - Ленобласть испытала оккупацию в два с половиной года, ее территория была разорвана фронтом, шли бои. На момент освобождения Ленобласть была регионом, включающим Новгород и Псков. Первые подсчеты ущерба областная комиссия вела с учетом довоенных границ. Если говорить именно о Ленобласти в современных границах, то здесь погибло более 30 тысяч мирных жителей и 110 тысяч советских военнопленных. Еще 250 тысяч человек были угнаны в Прибалтику и Восточную Пруссию на принудительные работы. Большая площадь региона нацистов интересовала как "Ингерманландия" - будущая зона немецкой колонизации. По плану "Ольденбург", здесь не предполагалось развивать промышленность и активную хоздеятельность. Первым этапом должна была стать безжалостная выкачка ресурсов. Ленинградские города, предприятия и жители обрекались на вымирание и уничтожение. Чтобы проводить карательную политику, нацистами были созданы так называемые айнзацгруппы, обозначенные буквами А, B, C, D. Айнзацгруппа "А" была придана группе армий "Север". Каждая группа насчитывала от 800 до 1200 единиц личного состава (СС, СД, уголовная полиция, гестапо и полиция порядка), находившихся под юрисдикцией СС. Следуя за войсками, к середине ноября 1941 года айнзацгруппы армий "Север", "Центр" и "Юг" истребили в Прибалтике, Белоруссии и на Украине более 300 тысяч мирных граждан. В этих военных преступлениях участвовал и вермахт.

- Насколько я понимаю, в случае с Ленобластью речь идёт именно про айнзацгруппу "А"? - Да. Её штаб размещался в посёлке Дружноселье Гатчинского района. Во главе стоял бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции Франц Вальтер Шталекер.

Фото: wikimedia.org / общественное достояние Поделиться Поделиться







Айнзацгруппа "А" следовала за 16-й и 18-й армиями вермахта и под предлогом обеспечения безопасности их тыла на оккупированных территориях уничтожала целые категории советских граждан. Вот типичный отчет группы: "В Красном селе десять человек из 70 арестованных подозреваемых были расстреляны за партизанскую деятельность. <...> Зондеркоманда 1b застрелила восемь человек в Слуцке и Тосно по следующим причинам: нахождение ночью, за партизанские действия, за грабежи, за преступления, связанные с использованием взрывчатых веществ, и по подозрению в шпионаже". - Что известно о захоронениях гражданских? - Первыми жертвами стали коммунисты, евреи, цыгане, пациенты психиатрических клиник и домов инвалидов. Кроме того, зимой 1941/1942 года были уничтожены тысячи советских военнопленных в дулагах и шталагах (расстрелы, голод, эпидемии). Вместе с ними в этих же лагерях гибли и гражданские лица, которых насильно выселяли с линии фронта. Для гражданского населения были организованы рабочие лагеря. Как пишет исследователь оккупационного режима в Ленобласти Нелли Иванченко, наибольшее количество лагерей было в Гатчинском районе. В поселке Тайцы действовал лагерь для беженцев "Штатланд", где содержалось 1100 человек. В деревне Малая Выра с декабря 1941-го по май 1942-го был пересыльный лагерь для гражданского населения и военнопленных, где было заключено более 3 тысячи человек, из них 1700 работало вне лагеря. В Кингисеппском районе в селе Котлы пересыльный лагерь для гражданского населения и военнопленных "Дулаг" №101, в нем содержалось около 1000 человек, еще 90 человек работали вне лагеря и 500 человек - на территории. В Кингисеппе был пересыльный лагерь №200 для гражданского населения и военнопленных, где содержалось более 5 тысяч человек, из которых только 800 работали на его территории, впоследствии он переместился в город Нарва. В Луга был пересыльный лагерь № 320 для гражданского населения и военнопленных, в нем находилось около 10 тысяч человек.

- А в Ломоносовском районе? - В Ораниенбаумском районе тоже были лагеря, цитирую акт ЧГК: "в с. Гостилицы в помещении свинарника совхоза "Красная Балтика" находился лагерь военнопленных, в котором насчитывалось 600–700 человек. Режим в лагере был невыносимо тяжелым. Пленных морили голодом, избивали, физически ослабевших и ставших неспособными к работе пристреливали. В результате из 700 человек в лагере осталось около двухсот, остальные погибли. В таком же положении находились военнопленные лагеря, расположенного в селе Копорье; в совхозе "Бор" находился лагерь военнопленных, в котором находились 400–500 человек". В лагерях были и массовые захоронения убитых. После освобождения территории эти могилы вскрывали советские судебно-медицинские эксперты, но выборочно. Из-за нехватки времени и ресурсов они экстраполировали число останков в одном участке на общее число участков. Поэтому подсчеты были неточными.



Крестьяне уходят из сожженной немцами деревни Броды в лес Фото: автор М.А. Трахман, 1942/ безсрокадавности.рф Поделиться Поделиться







Чтобы избежать ответственности, нацисты маскировали свои преступления в рамках операции 1005 (Sonderaktion 1005). Останки жертв поднимали из ям, перемалывали в костную муку или сжигали. Например, так уничтожили останки пациентов психиатрической больницы имени П.П. Кащенко в 1943 году: к месту захоронения у деревни Ручьи были пригнаны 25 советских военнопленных, до трех недель они жгли сотни трупов, затем военнопленных и самих сожгли в сарае. Иногда ямы-могилы засаживали сельскохозяйственными культурами, кустами и т.д.. Поэтому точное число захоронений мы не знаем до сих пор.

- Кем могли быть люди, найденные в могильнике около деревни Новая Буря? - Возьмем за основу слова СК РФ, что это преступление 1941 года. Первая версия - жертвы еврейского происхождения, но тут много неясно, включая отсутствие ранений. А газенвагены на территории Ленобласти не использовались (мобильные газовые камеры на базе грузовиков – прим.ред.). Судя по отчетам айнзатцгрупп, в семнадцати местах Ленобласти (в современных границах) было расстреляно 3600 евреев. Так, 20 сентября 1941 года на площади перед Екатерининским дворцом города Пушкин расстреляли 38 евреев, в том числе 15 детей. Одиночные казни выявленных евреев продолжались оккупантами вплоть до освобождения. Я не нашел упоминания такого массового расстрела вблизи Ораниенбаума. Кроме того, еврейское население района было малочисленным. В 1939 году в Ораниенбауме жило около 400 евреев, в районе - 100. Многие из них были в 1941 году призваны в армию, эвакуированы и так далее. Конечно, могли быть и беженцы с запада, но они группировались возле ключевых дорожных узлов. Как бы то ни было, в энциклопедии Холокоста деревня Новая Буря не упоминается.

- Но ведь по национальному признаку уничтожались и другие граждане СССР. - Вторая версия - цыгане (рома и синти), но в районе не было столько семей. Известным местом уничтожения рома и синти является мыза Васильковичи в Лужском районе (более 200 расстрелянных). Третья версия - пациенты психиатрических клиник и домов инвалидов. Их убивали инъекциями воздуха в вену и повышенной дозой препаратов, это может объяснить отсутствие ран. Например, так в Петергофской больнице в поселке Володарский были отравлены 80 пациентов: 20 людей с инвалидностью, 10 детей, 50 больных туберкулезом. Тела жертв вывозились с территории больниц. - В могильнике сотни детей. Есть версия, что это жертвы насильственной сдачи крови. - Эта и другие версии связаны с 1942 и 1943 годом. В Германии не было организованной службы сдачи крови, и вермахт насильно брал кровь у местных, ценилась детская кровь по своим качествам. Использовались дети от пяти лет до полового созревания, особенно с редкой группой крови. Процедуры были жестокими, дети гибли. Эти факты расследовались советскими органами. Так, в Смоленске в 1945 году судили лекарского помощника 551 военного лазарета Р. Модиша, который лично брал кровь у детей, — вплоть до их смерти от истощения.

Мальчик плачет, глядя на свой горящий дом Фото: автор А.А. Михайлов, август 1941/ безсрокадавности.рф Поделиться Поделиться







Если говорить про Ленобласть, то в поселке Вырица с лета 1942 по ноябрь 1943-го в детском доме (по факту - детский рабочий лагерь) гибли дети от непосильного труда и насильной сдачи крови. В 1985 году в Вырице перезахоронили детские останки и установили стелу с надписью: "Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.". Гибель от сдачи крови может объяснить отсутствие следов ранений. - Рядом с местом могильника стояла дивизия СС. Эта близость как влияет на характер обнаруженного захоронения? - Если говорить о возможной вине дивизии СС "Nordland" (в нее входили добровольцы из Скандинавии), то тут много вопросов. Дивизия находилась в Ораниенбауме в конце 1943 года-январе 1944 года, когда там уже осталось очень мало жителей. Несомненно, военные преступления были и в этот период: например, в процессе облавы на тех жителей, кто скрывался от угона за линию Пантера. Или же расстрел заложников после партизанских акций. Однако наибольшее число жителей погибло в районе в 1941-1942 годах. Долгое время в СССР эти факты не изучались и не расследовались системно, с 2019 года установлением этих фактов и имен жертв занимается федеральный проект "Без срока давности".

Сергей Мачинский, руководитель поисковой экспедиции Военно-исторического центра СЗФО Фото: скриншот YouTube / CTVBY Поделиться Поделиться







Сергей Мачинский, который ранее работал с захоронениями гражданских лиц, в том числе в Новгородской области в деревне Жестяная Горка. - Вы, как практик, видели подобные захоронения раньше? Сотни детей. Нет пулевых ранений. - Это уникальная история. Я таких захоронений без следов насильственной смерти от пуль не видел и о таких не слыхал. Если смотреть по опыту всех этих историй, достаточно вспомнить пересыльные лагеря для военнопленных, которые организовывали немцы в непосредственной близости от передовой. Там не расстреливали. Там просто не кормили. Не обеспечивали условий медицинского обслуживания. Люди умирали сами по себе от тифа, холеры, дизентерии. Было невыгодно тратить боеприпасы. Этому подтверждение - "Дулаг-184" под Вязьмой, другие пересыльные лагеря. По плану "Ост" было чётко сказано, что лишнее население должно быть просто уничтожено. Процесс умерщвления упирался в экономический момент. Патроны стоят денег. Если согнать людей за колючую проволоку, они сами умрут от голода и болезней. Безусловно, дальше вопрос экспертизы, которую должен провести СК, установить причину смерти. Надо смотреть материалы комиссий по злодеяниям фашизма, которые работали сразу после освобождения районов. Может быть, там что-то есть. Это достаточно сложная история. - Помимо голода, это могли быть дети, которых использовали в качестве доноров? - Безусловно. Машина умерщвления – экономическая машина. Немцы придумывали всякое, чтобы процесс был наиболее "выгодным". По военнопленным солдатам – факт подтверждённый. Просто не кормили. Люди умирали от обессиливания. Я посмотрел, где нашли захоронение. В непосредственной близости от немецкой передовой. Там работали команды, которые зачищали тыл. Чтобы не было партизан, никого. Запросто могли согнать всех в кучу. Ждать, когда умрут. В чистом поле колючая проволока. Люди копали норы. Несколько месяцев - и никого нет. На фото в вашей публикации есть номер. Он похож на систему идентификации военнопленных. Она была разной. На территории рейха пленным выдавались жетоны. На пересылках присваивали номер, который нашивали на одежде. Учёт у немцев был. Считали всех. Видно, что номер был пришит. Возможно, это номер какого-то лагеря. - Вы работали по захоронениям гражданских ранее. Чем история из Новой Бури отличается? - Принципиальное отличие в том, что там, где мы работали на большинстве тел присутствовали следы насильственной смерти именно от пулевых ранений. В непосредственной близости от мест захоронений находились стреляные гильзы от различного оружия. Куски пулемётных лент. В телах были пули. Отверстия в черепах. Добивали. Повреждения на костях от прикладов, ножей, штыков. В данном случае нельзя утверждать, что поисковики сразу смогли оценить всю историю, сказав, что нет пулевых ранений. Это может только эксперт сказать. Вполне возможно, могли попадать в мягкие ткани. Полторы тысячи накопано. Каждого должен изучить эксперт. Возможно, что просто не увидели повреждений от расстрела. На моей памяти в Ленобласти не так давно нашли тоже гражданское захоронение под Шапками. Тоже гражданские. Подростки, старики. Тот же контингент. Но там были видны следы от пулевых ранений. Больше ничего не могу сказать, кроме того, что по состоянию останков – это не древние останки точно. Но только экспертиза может подтвердить точно, какой это период. - Как находите? - В этом году нашли массовое захоронение в Новгородской области. Его обнаружили по воспоминаниям ветерана Второй ударной армии, которые были описаны в книге. Случайно на интернет-ресурсах нашли воспоминания жителей деревни, которые тогда были маленькими. Второе подтверждение, что в этой деревне были казни. Среди останков погибших нашли материальные свидетельства. Пуговицы от латышских шинелей. А на той территории как раз дислоцировался латышский батальон СС. Все находки СК группирует в дело по геноциду. В рамках этого дела новые находки становятся свидетельствами. - Немецкие документы на этот счёт можно найти? - Большую часть документов по войскам СС американцы успели забрать. Очень сложно оттуда что-то получить. Единственный документ, на который ссылаемся мы, - это данные комиссий по злодеяниям нацистов, работы по которым проводились сразу после освобождения. Несколько фактов мы смогли подтвердить именно по этим материалам. Насколько я знаю по предыдущему опыту, эти материалы не хранятся в центральных архивах. Они в архивах регионов. 47news

