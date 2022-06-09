Один из брендов владельца Zara снова продается в России. Происхождение товара — интрига

Одежда испанской марки Massimo Dutti (входит в группу Inditex вместе с Zara Pull&Bear, Stradivarius, Oysho) спустя три месяца после закрытия магазинов вновь начала продаваться в России. В частности, продукция появилась на интернет-площадке Wildberries. Там представлено 1 413 наименований. Причем в качестве продавца указано само ООО «Вайлдбериез».

В пресс-службе Wildberies не стали отвечать на вопрос, была ли данная одежда ввезена в качестве параллельного импорта либо речь идет о выкупе хранящихся в магазинах остатков.

«Это оригинальная продукция высокого качества от одной из любимых марок россиян, мы продолжим их радовать новинками в ближайшее время — рекомендуем следить за нашими обновлениями», — отметили в компании.



Испанская компания Inditex, которой принадлежит более 500 магазинов в России, объявила, что временно приостанавливает деятельность в стране в начале марта. Ранее компания сотрудничала с Wildberries, но продажи в Интернете остановились вместе с закрытием физических точек.

