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    Один из брендов владельца Zara снова продается в России. Происхождение товара — интрига

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    2 комментария

    Одежда испанской марки Massimo Dutti (входит в группу Inditex вместе с Zara Pull&Bear, Stradivarius, Oysho) спустя три месяца после закрытия магазинов вновь начала продаваться в России. В частности, продукция появилась на интернет-площадке Wildberries. Там представлено 1 413 наименований. Причем в качестве продавца указано само ООО «Вайлдбериез».

    В пресс-службе Wildberies не стали отвечать на вопрос, была ли данная одежда ввезена в качестве параллельного импорта либо речь идет о выкупе хранящихся в магазинах остатков.

    «Это оригинальная продукция высокого качества от одной из любимых марок россиян, мы продолжим их радовать новинками в ближайшее время — рекомендуем следить за нашими обновлениями», — отметили в компании.

    Испанская компания Inditex, которой принадлежит более 500 магазинов в России, объявила, что временно приостанавливает деятельность в стране в начале марта. Ранее компания сотрудничала с Wildberries, но продажи в Интернете остановились вместе с закрытием физических точек.

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    Комментарии (2)

    FedorGr
    Армяне. Я точно знаю
    alexpv
    Подскажите, где можно купить домашние тапочки, как продавались в Икее? Весь тырнет облазал, предложений много, но все мертвые, так как являлись продавцами продукции Икеи.
    А для моих деревянных полов и лестниц только такие тапочки щадящие тапочки подходят)))
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