    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.23eur63.94
    ТЕМА ДНЯ

    Сколько потратим на День Рождения Петра

    350-летие Петра ПервогоБеженцы в ПетербургеОпять отменаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Украл 8 миллионов, получил 16 лет. Суд вынес приговор за убийство экс-замглавы ГУЭБ МВД

    2795
    обсудить

    Московский городской суд превзошёл ожидания прокуратуры и приговорил к 16 годам лишения свободы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева.

    Как сообщает столичная прокуратура, 9 июня суд признал Егорова виновным в убийстве из корыстных побуждений и двух эпизодах кражи. Установлено, что именно они стали мотивом для резни, которую учинил Егоров в октябре прошлого года.

    По версии обвинения, 60-летний Егоров был знаком с дочерью Новосельцева и её супругом, в 2018 году неоднократно бывал в их доме в посёлке Десеновское в Новой Москве и не обделял своим вниманием сейф.

    «Всего он похитил 140 тыс. долларов США и 800 евро, принадлежавших отцу женщины, причинив ущерб более 8,6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

    Утаить хищение Егорову не удалось, от него потребовали вернуть деньги. Вместо этого он приехал в частный дом Новосельцева и, согласно материалам дела, дважды ударил его топором по голове и не менее тридцати раз ножом. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что с 74-летним Новосельцевым расправились в бане.

    Место преступления Егоров покидал, прихватив телефон убитого. Прокуратура просила для него 15 лет в колонии строгого режима. Суд решил, что исправляться Егоров будет на год дольше.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close