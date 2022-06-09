Украл 8 миллионов, получил 16 лет. Суд вынес приговор за убийство экс-замглавы ГУЭБ МВД

Московский городской суд превзошёл ожидания прокуратуры и приговорил к 16 годам лишения свободы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева.

Как сообщает столичная прокуратура, 9 июня суд признал Егорова виновным в убийстве из корыстных побуждений и двух эпизодах кражи. Установлено, что именно они стали мотивом для резни, которую учинил Егоров в октябре прошлого года.



По версии обвинения, 60-летний Егоров был знаком с дочерью Новосельцева и её супругом, в 2018 году неоднократно бывал в их доме в посёлке Десеновское в Новой Москве и не обделял своим вниманием сейф.



«Всего он похитил 140 тыс. долларов США и 800 евро, принадлежавших отцу женщины, причинив ущерб более 8,6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Утаить хищение Егорову не удалось, от него потребовали вернуть деньги. Вместо этого он приехал в частный дом Новосельцева и, согласно материалам дела, дважды ударил его топором по голове и не менее тридцати раз ножом. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что с 74-летним Новосельцевым расправились в бане.

