СК показал человека, который мог зарезать в бане экс-замглавы ГУЭБ МВД из-за долга

Следственный комитет опубликовал 2 ноября кадры задержания мужчины, подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева.
В коротком видео 60-летний фигурант называет причину своего задержания, после чего силовики выводят его из дома в Королёве и доставляют в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.
Следком / telegram
Ранее сообщалось, что подозреваемый — житель Подольска, он является знакомым дочери потерпевшего. Новосельцева он убил, предположительно, из-за долга в размере более 6 млн рублей.
Тело экс-заместителя начальника ГУЭБ с колото-резаными ранами было найдено в Новой Москве 25 октября. С 74-летним Новосельцевым расправились в бане, расположенной на участке в садовом товариществе «Родник».