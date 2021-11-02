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СК показал человека, который мог зарезать в бане экс-замглавы ГУЭБ МВД из-за долга

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Следственный комитет опубликовал 2 ноября кадры задержания мужчины, подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева.

В коротком видео 60-летний фигурант называет причину своего задержания, после чего силовики выводят его из дома в Королёве и доставляют в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве.

Следком / telegram

Ранее сообщалось, что подозреваемый — житель Подольска, он является знакомым дочери потерпевшего. Новосельцева он убил, предположительно, из-за долга в размере более 6 млн рублей.

Тело экс-заместителя начальника ГУЭБ с колото-резаными ранами было найдено в Новой Москве 25 октября. С 74-летним Новосельцевым расправились в бане, расположенной на участке в садовом товариществе «Родник».

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