В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

В подмосковном городе Королеве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева. Об этом 2 ноября сообщает «МВД-Медиа».

По данным ТАСС, подозреваемый в убийстве — житель Подольска, он является знакомым дочери потерпевшего. В Следственном комитете по городу Москве уточняют, что предположительно убийство Новосельцева было совершено из-за денежного долга в размере более 6 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что тело 74-летнего экс-заместителя начальника ГУЭБ с колото-резаными ранами было найдено в Новой Москве 25 октября. С Новосельцевым расправились в бане, расположенной на участке в садовом товариществе «Родник».

