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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Бывшего замначальника ГУЭБ Новосельцева могли убить из-за долга в 6 млн рублей

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В подмосковном городе Королеве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Алексея Новосельцева. Об этом 2 ноября сообщает «МВД-Медиа».

По данным ТАСС, подозреваемый в убийстве — житель Подольска, он является знакомым дочери потерпевшего. В Следственном комитете по городу Москве уточняют, что предположительно убийство Новосельцева было совершено из-за денежного долга в размере более 6 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что тело 74-летнего экс-заместителя начальника ГУЭБ с колото-резаными ранами было найдено в Новой Москве 25 октября. С Новосельцевым расправились в бане, расположенной на участке в садовом товариществе «Родник».

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Комментарии (2)

sakorol
там наверно одна баня в 2 раза дороже чем долг
266514642
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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