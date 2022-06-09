Полиция Берлина назвала число пострадавших при наезде автомобиля на людей

В Берлине в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали больше 30 человек, еще один погиб. Такие данные 9 июня приводит пресс-служба полиции немецкой столицы.
Инцидент произошел накануне. По данным правоохранителей, около 10:30 утра 29-летний водитель въехал в толпу людей на улице Ранкештрассе, продолжил движение и сбил других пешеходов. Автомобиль остановился только тогда, когда врезался в другую машину. Виновника произошедшего задержали очевидцы.
Жертвой наезда стала учительница, сопровождавшая группу из 24 школьников из Гессена. Женщина скончалась на месте. Ее коллега получил серьезные ранения, также пострадали 14 подростков и 17 прохожих. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще 50 человек обратились за психологической поддержкой. В больнице оказался и водитель, его передали полиции после оказания помощи.
«В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием подозреваемого, психически больного человека», – предполагает следствие.
Ранее СМИ писали, что в машине злоумышленника якобы нашли записку с признанием в содеянном.