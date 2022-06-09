Полиция Берлина назвала число пострадавших при наезде автомобиля на людей

В Берлине в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали больше 30 человек, еще один погиб. Такие данные 9 июня приводит пресс-служба полиции немецкой столицы.

Инцидент произошел накануне. По данным правоохранителей, около 10:30 утра 29-летний водитель въехал в толпу людей на улице Ранкештрассе, продолжил движение и сбил других пешеходов. Автомобиль остановился только тогда, когда врезался в другую машину. Виновника произошедшего задержали очевидцы.

