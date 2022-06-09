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    Полиция Берлина назвала число пострадавших при наезде автомобиля на людей

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    В Берлине в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали больше 30 человек, еще один погиб. Такие данные 9 июня приводит пресс-служба полиции немецкой столицы.

    Инцидент произошел накануне. По данным правоохранителей, около 10:30 утра 29-летний водитель въехал в толпу людей на улице Ранкештрассе, продолжил движение и сбил других пешеходов. Автомобиль остановился только тогда, когда врезался в другую машину. Виновника произошедшего задержали очевидцы.

    Жертвой наезда стала учительница, сопровождавшая группу из 24 школьников из Гессена. Женщина скончалась на месте. Ее коллега получил серьезные ранения, также пострадали 14 подростков и 17 прохожих. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще 50 человек обратились за психологической поддержкой. В больнице оказался и водитель, его передали полиции после оказания помощи.

    «В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием подозреваемого, психически больного человека», – предполагает следствие.

    Ранее СМИ писали, что в машине злоумышленника якобы нашли записку с признанием в содеянном.

    19 декабря 2016 года в том же районе был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара на Брайтшайдплац. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Германские власти признали случившееся терактом.

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