В машине мужчины, въехавшего в толпу людей в Берлине, нашли записку с признаниями

Германская полиция обнаружила в автомобиле мужчины, который утром в среду, 8 июня, въехал в толпу людей в Берлине, записку с признанием в содеянном. Это может указывать на умышленный мотив действий подозреваемого, сообщает со ссылкой на собственную информацию Bild.



«Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце», — приводит издание заявление анонимного следователя (цитата по РИА Новости).

