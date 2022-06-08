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    В машине мужчины, въехавшего в толпу людей в Берлине, нашли записку с признаниями

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    2 комментария

    Германская полиция обнаружила в автомобиле мужчины, который утром в среду, 8 июня, въехал в толпу людей в Берлине, записку с признанием в содеянном. Это может указывать на умышленный мотив действий подозреваемого, сообщает со ссылкой на собственную информацию Bild.

    «Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце», — приводит издание заявление анонимного следователя (цитата по РИА Новости).

    Официального подтверждения данной информации нет. В полиции ранее заявляли, что рассматривают все возможные варианты, в том числе умышленный наезд. Личность мужчины установлена.

    «Фонтанка» писала, что ЧП произошло утром 8 июня. Легковой автомобиль въехал в толпу людей на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург в Берлине. Есть погибшие и пострадавшие.

    19 декабря 2016 года в том же районе был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара на Брайтшайдплац. Жертвами происшествия стали 12 человек, 48 были ранены. Германские власти признали случившееся терактом.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    "нашли записку" - у нас бы визитку яроша нашли. Хм.
    angel of death
    пора запрещать частный транспорт в городе...
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