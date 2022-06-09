YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус сообщили в своей группе во «ВКонтакте», что YouTube удалил их канал в своем сервисе.

«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus», — говорится в посте, опубликованном 9 июня.



При попытке зайти на их канал появляется сообщение, что он заблокирован за нарушение условий использования YouTube. Посмотреть видео, которые опубликовали на нем ранее, невозможно.

