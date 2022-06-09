YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус сообщили в своей группе во «ВКонтакте», что YouTube удалил их канал в своем сервисе.
«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus», — говорится в посте, опубликованном 9 июня.
При попытке зайти на их канал появляется сообщение, что он заблокирован за нарушение условий использования YouTube. Посмотреть видео, которые опубликовали на нем ранее, невозможно.
Как уточняет РИА Новости, первый канал Вована и Лексуса заблокировали на YouTube в конце марта нынешнего года.
Ранее «Фонтанка» писала, что пранкеры Вован и Лексус пообещали представить свой новый пранк, героем которого стал экс-президент США Джордж Буш-младший.