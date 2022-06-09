    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.23eur63.94
    ТЕМА ДНЯ

    Сколько потратим на День Рождения Петра

    350-летие Петра ПервогоБеженцы в ПетербургеОпять отменаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

    2067
    10 комментариев

    Пранкеры Вован и Лексус сообщили в своей группе во «ВКонтакте», что YouTube удалил их канал в своем сервисе.

    «Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus», — говорится в посте, опубликованном 9 июня.

    При попытке зайти на их канал появляется сообщение, что он заблокирован за нарушение условий использования YouTube. Посмотреть видео, которые опубликовали на нем ранее, невозможно.

    Как уточняет РИА Новости, первый канал Вована и Лексуса заблокировали на YouTube в конце марта нынешнего года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что пранкеры Вован и Лексус пообещали представить свой новый пранк, героем которого стал экс-президент США Джордж Буш-младший.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    So1nishko
    Залить видео на любой другой хостинг нет никакой проблемы.
    Дежурный по объединению
    Поднять гранты Патриотам России!
    Алик-1
    И эти люди учили нас демократии и свободе слова
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close