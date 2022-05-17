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    «Я хочу Украину в НАТО». Вован и Лексус анонсировали беседу с Бушем-младшим

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    13 комментариев

    Пранкеры Вован и Лексус пообещали представить свой новый пранк, героем которого стал экс-президент США Джордж Буш-младший. Анонс они опубликовали 17 мая в своем RuTube-канале.

    Тизер на 43 секунды содержит выдержки из разговора с цитатами Буша, где тот, в частности, говорит: «Я хочу Украину в НАТО» или «Я думал, что Россия будет более сговорчивой. Но затем Путин резко изменился». Речь бывшего политика сопровождается узнаваемыми кадрами времен его президентства, например, запись того, как однажды в него кинули ботинки во время пресс-конференции в Багдаде, или съемки бомбардировок Ирака.

    «Впервые откровенно. 43-й президент США Джордж Буш-младший и его рассказ о России и мире. 19 мая 2022 года в своём выступлении на просветительском марафоне «Новые горизонты» пранкеры Вован и Лексус представят эксклюзивный пранк с президентом-ковбоем. Будет очень жарко. Следите внимательно», — говорится в описании к ролику.

    Джордж Буш-младший — 43-й президент США (20 января 2001 — 20 января 2009). Он является сыном 41-го президента США Джорджа Буша-старшего (20 января 1989 — 20 января 1993).

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    Комментарии (13)

    Алик-1
    Либерда в гневе: бывший президент самой демократической страны предстал дурачком. Виноваты пранкеры. Причём, Дж.Буша ещё в его президентство называли идиотом. Хотя до Байдена ему далеко
    Кривич
    Путен лучший. Ракеты вон какие...
    vfhbr
    Должно же быть развлечение для дебилов. А лучше Лелика и Болика нет.
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