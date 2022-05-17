«Я хочу Украину в НАТО». Вован и Лексус анонсировали беседу с Бушем-младшим

Пранкеры Вован и Лексус пообещали представить свой новый пранк, героем которого стал экс-президент США Джордж Буш-младший. Анонс они опубликовали 17 мая в своем RuTube-канале.
Тизер на 43 секунды содержит выдержки из разговора с цитатами Буша, где тот, в частности, говорит: «Я хочу Украину в НАТО» или «Я думал, что Россия будет более сговорчивой. Но затем Путин резко изменился». Речь бывшего политика сопровождается узнаваемыми кадрами времен его президентства, например, запись того, как однажды в него кинули ботинки во время пресс-конференции в Багдаде, или съемки бомбардировок Ирака.
«Впервые откровенно. 43-й президент США Джордж Буш-младший и его рассказ о России и мире. 19 мая 2022 года в своём выступлении на просветительском марафоне «Новые горизонты» пранкеры Вован и Лексус представят эксклюзивный пранк с президентом-ковбоем. Будет очень жарко. Следите внимательно», — говорится в описании к ролику.
Джордж Буш-младший — 43-й президент США (20 января 2001 — 20 января 2009). Он является сыном 41-го президента США Джорджа Буша-старшего (20 января 1989 — 20 января 1993).