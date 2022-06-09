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    Melon Fashion Group опровергла сообщения о планах по увеличению формата своих магазинов

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    Сеть модных брендов Melon Fashion Group выступила с заявлением о некорректности сведений, распространенных консалтинговым агентством Nikoliers наcчет расширения своих магазинов на фоне ухода с рынка зарубежных брендов.

    «Melon Fashion Group открывает большеформатные магазины с 2015 года, когда был запущен проект реновации сети и представлены новые концепции магазинов ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC. Мы уже давно не открываем маленькие магазины, — сообщили в MFG «Фонтанке» 9 июня. — Последние пять лет средний магазин ZARINA и LOVE REPUBLIC занимал площадь 350–400 кв. м, а befree — 500–600 кв. Первый магазин-тысячник befree открылся в августе 2021 года, что широко освещалось в СМИ. Второй тысячник открылся в феврале 2022 года. Мы если и ищем подобные площади, то в рамках уже реализованного проекта и программы экспансии».

    О том, что магазины MFG начали обращаться к владельцам торговых комплексов за расширением площади своих магазинов, петербургские СМИ написали 3 июня со ссылкой на заявление руководства консалтингового агентства Nikoliers. Оно было образовано в 2022 году на фоне выхода из российского бизнеса международного агентства Colliers.

    Справедливости ради стоит отметить, что ряд опрошенных «Фонтанкой» владельцев торговых сетей и коммерческой недвижимости подтвердили существование тренда, обозначенного Nikoliers.

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