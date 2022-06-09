Melon Fashion Group опровергла сообщения о планах по увеличению формата своих магазинов

Сеть модных брендов Melon Fashion Group выступила с заявлением о некорректности сведений, распространенных консалтинговым агентством Nikoliers наcчет расширения своих магазинов на фоне ухода с рынка зарубежных брендов.



«Melon Fashion Group открывает большеформатные магазины с 2015 года, когда был запущен проект реновации сети и представлены новые концепции магазинов ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC. Мы уже давно не открываем маленькие магазины, — сообщили в MFG «Фонтанке» 9 июня. — Последние пять лет средний магазин ZARINA и LOVE REPUBLIC занимал площадь 350–400 кв. м, а befree — 500–600 кв. Первый магазин-тысячник befree открылся в августе 2021 года, что широко освещалось в СМИ. Второй тысячник открылся в феврале 2022 года. Мы если и ищем подобные площади, то в рамках уже реализованного проекта и программы экспансии».