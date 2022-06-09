«Я ехал на прямой эфир на Первый канал». Миронов рассказал, что у сбитого его иномаркой курьера перелом ноги

Глава «Справедливой России — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов договорился с врачами о проведении высокотехнологичной операции курьеру, которого автомобиль политика сбил в центре Москвы. Об этом он сам 9 июня рассказал журналистам.
«С утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо завтра-послезавтра могут провести высокотехнологичную операцию, через несколько дней сначала на костылях будет, потом... Договорился, что будет проведена эта операция, желаю скорейшего выздоровления», — сообщил депутат Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Миронова, он ехал на прямой эфир Первого канала, когда курьер на мотовелосипеде выехал с большой скоростью на пешеходный переход и был сбит водителем служебной машины.
«Я ехал на прямой эфир на Первый канал <...> Водитель вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то с ногой, сказал, чтобы не поднимался. Я сказал — немедленно вызывай скорую, ГИБДД. Я не выходил из машины, чтобы сотрудники ГИБДД объективно провели все необходимые замеры, чтобы своим авторитетом не мешать работе ГИБДД», — добавил лидер «Справедливой России — За правду».
В среду стало известно, что машина, в которой находился глава «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, попала в аварию в центре Москвы. В ней пострадал велосипедист, его отправили в больницу.