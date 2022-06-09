Глава «Петростроя» вновь ответит перед дольщиками и судом. Уголовное дело рассмотрят заново

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление на постановление Смольнинского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении главы «Петростроя» Дмитрия Ипатова. Тот, напомним, обвинялся в махинациях с миллионами дольщиков ( ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ).



Суд постановление районного суда отменил, направив дело на новое рассмотрение в ином составе, сообщили 9 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.