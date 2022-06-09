    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.23eur63.94
    ТЕМА ДНЯ

    Сколько потратим на День Рождения Петра

    350-летие Петра ПервогоОпять отменаПисьма из военкоматаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Глава «Петростроя» вновь ответит перед дольщиками и судом. Уголовное дело рассмотрят заново

    902
    обсудить

    Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление на постановление Смольнинского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении главы «Петростроя» Дмитрия Ипатова. Тот, напомним, обвинялся в махинациях с миллионами дольщиков (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

    Суд постановление районного суда отменил, направив дело на новое рассмотрение в ином составе, сообщили 9 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    В конце марта дело о незаконном привлечении средств дольщиков было прекращено по ходатайству защиты Ипатова. В материалах 173 человека и более 270 миллионов рублей. Платили за квартиры в ЖК «Лампо» в Мурино, а деньги должны были поступать на эскроу-счета — для гарантии их безопасности.

    Следователи тогда указывали, что мер, в результате которых ЖК был бы построен или введён в эксплуатацию, Ипатов не принимал, рубли покупателям не вернулись. Проблемный ЖК был передан «Дом.РФ», банк достраивает комплекс своими силами. Чтобы загладить причинённый вред, Ипатов перевёл 100 тысяч благотворительному фонду, а суд решил ограничить наказание штрафом в 150 тысяч рублей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close