Глава «Петростроя» вновь ответит перед дольщиками и судом. Уголовное дело рассмотрят заново

Петербургский городской суд рассмотрел апелляционное представление на постановление Смольнинского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении главы «Петростроя» Дмитрия Ипатова. Тот, напомним, обвинялся в махинациях с миллионами дольщиков (
Суд постановление районного суда отменил, направив дело на новое рассмотрение в ином составе, сообщили 9 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В конце марта дело о незаконном привлечении средств дольщиков было прекращено по ходатайству защиты Ипатова. В материалах 173 человека и более 270 миллионов рублей. Платили за квартиры в ЖК «Лампо» в Мурино, а деньги должны были поступать на эскроу-счета — для гарантии их безопасности.
Следователи тогда указывали, что мер, в результате которых ЖК был бы построен или введён в эксплуатацию, Ипатов не принимал, рубли покупателям не вернулись. Проблемный ЖК был передан «Дом.РФ», банк достраивает комплекс своими силами. Чтобы загладить причинённый вред, Ипатов перевёл 100 тысяч благотворительному фонду, а суд решил ограничить наказание штрафом в 150 тысяч рублей.