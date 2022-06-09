Платная парковка, арифметика и конгломерат деревень

Петербургские чиновники, ответственные за организацию дорожного движения в Петербурге, говорят о благе горожан. Ради дополнительных прибылей они готовы притвориться, что не знают арифметику, и превратить Петербург в конгломерат деревень.

В плане платных парковок Петербург очень долго не мог следовать по прибыльному пути Москвы. Федеральные законы мешали. Но когда проблема была решена, ответственные товарищи начали оперативно расширять кормовую базу. С декабря 2021 года к зоне платной парковки — плюс 71 одна улица в центре, с июля 2022 — плюс 56 в Центральном районе. На очереди Адмиралтейский и Петроградский. Впрочем, учитывая опыт Москвы, жителям Красногвардейского и Невского районов не стоит расслабляться…

Несмотря на расхожие представления об извечном противостоянии двух столиц, петербургские чиновники готовы повторить московский сценарий точь-в-точь. В частности, ограничить резидентское парковочное разрешение границами муниципального округа, мол, где живешь, там и катайся, зато дорожное движение в центре будет оптимизировано, а парковочных мест прибавится.

Ради максимизации прибылей дорожно-транспортные уполномоченные Смольного готовы сделать вид, что забыли даже об элементарной арифметике. Простенькое правило: от перемены мест слагаемых — сумма не меняется. Если одна машина, припаркованная в центре, например на улице Марата, переместится в пределах этого центра на другую улицу, например на Кирочную, количество свободных парковочных мест в платном центре не изменится.

Но какое кому до арифметики дело? В реальности же речь не про оптимизацию дорожной ситуации, а про деньги. Именно поэтому они решили ограничить резидентские парковочные разрешения границами муниципального округа. Живешь в Литейном или Владимирском — паркуйся только там.



Бюрократы не стесняются признаться, что мыслят о Петербурге не как о мегаполисе, а как о конгломерате деревень — Коломна, Сенной, Дворцовый… Отдельные административные единицы, самодостаточные и самостоятельные.



При этом ответственные за организацию парковочного пространства лица уверяют, что жители центра с урезанными резидентскими разрешениями ничуть не будут ущемлены в правах. Они смогут возить детишек в школу или детский сад, ездить в поликлинику, за справками или в магазин. В каждом округе всё это имеется: и сельсовет, и школа, и фельдшерский пункт, и сельпо. А сунешься в чужую деревню — плати на общих основаниях.

