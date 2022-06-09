«Лунный кратер» образовался в Банном переулке после прорыва у налоговой. Энергетики торопятся заделать его асфальтом

Вода, которая залила набережную Фонтанки из-за прорыва во время испытания сетей, образовала в Банном переулке «кратер». Его обещают заделать за сутки.
Движение по Банному переулку перекрыто из-за работы АО «Теплосеть»: прямо посреди проезжей части зияет дыра. Её утром 9 июня снял корреспондент «Фонтанки».
Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», на месте работают сотрудники компании. Окончание ремонтных работ с восстановлением благоустройства запланировано на 10 июня.
Потоп из-за прорыва наблюдали жители Петербурга накануне вечером. Технологическое нарушение выявили в ходе технологических испытаний. Посмотреть, как это выглядело, можно на «Фонтанке».