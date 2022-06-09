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    «Лунный кратер» образовался в Банном переулке после прорыва у налоговой. Энергетики торопятся заделать его асфальтом

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    2 комментария

    Вода, которая залила набережную Фонтанки из-за прорыва во время испытания сетей, образовала в Банном переулке «кратер». Его обещают заделать за сутки.

    Движение по Банному переулку перекрыто из-за работы АО «Теплосеть»: прямо посреди проезжей части зияет дыра. Её утром 9 июня снял корреспондент «Фонтанки».

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    Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», на месте работают сотрудники компании. Окончание ремонтных работ с восстановлением благоустройства запланировано на 10 июня.

    Потоп из-за прорыва наблюдали жители Петербурга накануне вечером. Технологическое нарушение выявили в ходе технологических испытаний. Посмотреть, как это выглядело, можно на «Фонтанке».

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    Комментарии (2)

    мухомор
    Эту трубу в этом же самом месте латают несколько раз в год.
    Кому-то это место приносит очень хороший доход.
    angel of death
    можно засыпать его "письмами счастья" из налоговой =)
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