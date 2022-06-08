Набережную Фонтанки заливает — причем не дождь

«Фонтанка.ру»
Вечером среды на набережной Фонтанки замечен потоп. Виноват в этом совсем не дождь — возле дома № 78 прорвало трубу.
Как рассказали 8 июня «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть», технологическое нарушение заметили в ходе испытаний сетей. «На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организовываются ремонтные работы», — отметили в организации.
Напомним, в среду «Теплосеть» проверяет тепловые сети на плотность и прочность в четырех районах города. Температура воды в трубах при этом не должна превышать 40 градусов.