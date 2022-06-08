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    Набережную Фонтанки заливает — причем не дождь

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    3 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Вечером среды на набережной Фонтанки замечен потоп. Виноват в этом совсем не дождь — возле дома № 78 прорвало трубу.

    Как рассказали 8 июня «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть», технологическое нарушение заметили в ходе испытаний сетей. «На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организовываются ремонтные работы», — отметили в организации.

    Напомним, в среду «Теплосеть» проверяет тепловые сети на плотность и прочность в четырех районах города. Температура воды в трубах при этом не должна превышать 40 градусов.

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    Комментарии (3)

    мухомор
    Там в переулке, Банном кажется, у них «золотая труба» .
    3-4 раза в год стабильно латают один и тот же участок.такой космодром Восточный в миниатюре. На аварийный ремонт можно вагонами деньги списывать.
    Кстати, как там Комитет природопользования? Чего молчат? МЧС и прочие. Коричневая жидкость с моющими реагентами для труб сейчас кубометрами сливается в акваторию. Кто будет компенсировать экологический ущерб?
    Дежурный по объединению
    Предлагаю, вслед за старыми автобусами, отправить в Мариуполь и старые трубы. Впрочем.. Трубная реформа, по отношению к транспортной... Хм..
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