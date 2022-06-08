В фонтанах не купайтесь. В центре и на юге Петербурга проверяют трубы

В среду, 8 июня, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в четырёх районах города: Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и Московском. Температура воды в трубах при этом не будет превышать 40 градусов.



В зону испытаний в Центральном районе входят сети, проходящие по следующим улицам:

