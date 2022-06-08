В фонтанах не купайтесь. В центре и на юге Петербурга проверяют трубы

В среду, 8 июня, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в четырёх районах города: Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и Московском. Температура воды в трубах при этом не будет превышать 40 градусов.
В зону испытаний в Центральном районе входят сети, проходящие по следующим улицам:
- Большая Конюшенная, Ломоносова, Итальянская, Чайковского, Моховая, Пестеля, Караванная, Инженерная; набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова — от Мучного переулка до Спаса на Крови (храм Воскресения Христова) и реки Мойки — от Конюшенного моста до Круглого переулка (нечетная сторона); Невский проспект — пересечение в створе набережной канала Грибоедова (четная сторона); переулки Банный, Апраксин, Мучной, Торговый, Банковский, Конюшенный, Круглый, Басков, Соляной; Степановский проезд; площади Островского (вдоль четной стороны), Ломоносова и Манежная (четная сторона); мост Белинского.
В Адмиралтейском районе:
- Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата; проспекты Загородный, Малодетскосельский, Клинский, Московский; переулки Подъездной, Батайский, Большой Казачий, Малый Казачий; набережные Обводного канала, реки Фонтанки, Введенский канал.
Во Фрунзенском и Московском районах:
- Рыбинская, Боровая — пересечение в створе домов
№№ 47–52и №№ 55–84, Прилукская — от Боровой до Воронежской, Тамбовская, Расстанная, Воронежская — от набережной Обводного канала до Расстанной; Лиговский проспект; набережная Обводного канала — от моста Витебской железной дороги; Витебская железная дорога до набережной Обводного канала.
«Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой», — отмечается в сообщении компании.
«Теплосеть» предупреждает, что к месту вытекания воды приближаться нельзя. При обнаружении любых признаков повреждения сетей звоните в городской мониторинговый центр по телефонам: 004 и 112 (с мобильного).