Стенд YAPPY на ПМЭФ 2022 станет площадкой дискуссий с блогерами и звездами

В этом году впервые в Петербургском международном экономическом форуме примет участие YAPPY — новая российская социальная сеть для просмотра и создания видеороликов с блогерами и звездами. В рамках основной деловой программы на стенде YAPPY выступят амбассадоры бренда.

Откроет дискуссию инфлюенсер Саша Стоун (Александр Зарубин). 15 июня в 12:30 он расскажет о трендах и перспективах блогосферы, поделится актуальными инструментами для работы и сотворчества и на собственном примере раскроет секреты развития и продвижения аккаунта в YAPPY.



«На мой взгляд, главные задачи контент-мейкеров сегодня — понять, в каком векторе действительно хочется развиваться и на каких платформах. В новых условиях те, кто успеет переориентировать контент и найдет новые пути контакта с аудиторией, смогут «поймать волну» и станут узнаваемыми и успешными», — прокомментировал Саша Стоун.

Присоединиться к дискуссии с ним и задать вопросы сможет любой желающий.

Саша Стоун — популярный инфлюенсер, профессиональный титулованный спортсмен и музыкант. Как амбассадор соцсети YAPPY он снимает ролики на развлекательные и социальные темы, делится с подписчиками различными лайфхаками по работе с контентом и ежедневно мотивирует свою аудиторию на достижение новых целей.

