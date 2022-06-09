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    Мультимедийная статья

    Стенд YAPPY на ПМЭФ 2022 станет площадкой дискуссий с блогерами и звездами

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    В этом году впервые в Петербургском международном экономическом форуме примет участие YAPPY — новая российская социальная сеть для просмотра и создания видеороликов с блогерами и звездами. В рамках основной деловой программы на стенде YAPPY выступят амбассадоры бренда.

    Откроет дискуссию инфлюенсер Саша Стоун (Александр Зарубин). 15 июня в 12:30 он расскажет о трендах и перспективах блогосферы, поделится актуальными инструментами для работы и сотворчества и на собственном примере раскроет секреты развития и продвижения аккаунта в YAPPY.

    «На мой взгляд, главные задачи контент-мейкеров сегодня — понять, в каком векторе действительно хочется развиваться и на каких платформах. В новых условиях те, кто успеет переориентировать контент и найдет новые пути контакта с аудиторией, смогут «поймать волну» и станут узнаваемыми и успешными», — прокомментировал Саша Стоун.

    Присоединиться к дискуссии с ним и задать вопросы сможет любой желающий.

    Саша Стоун — популярный инфлюенсер, профессиональный титулованный спортсмен и музыкант. Как амбассадор соцсети YAPPY он снимает ролики на развлекательные и социальные темы, делится с подписчиками различными лайфхаками по работе с контентом и ежедневно мотивирует свою аудиторию на достижение новых целей.

    YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

    На видеоплатформе уже зарегистрировались популярные блогеры Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова, Михаил Галустян и другие.

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