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    Белгородское село попало под обстрел, в домах выбиты стёкла

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    11 комментариев

    В Белгородской области 9 июня со стороны Украины обстреляно село Хотмыжск (Грайворонский городской округ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В 3-х домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.

    Населённые пункты Белгородской области по соседству с Украиной регулярно попадают под обстрел. Есть погибшие. 25 мая власти Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности на две недели.

    9 июня «жёлтый» уровень террористической опасности продлили также в Курской области.

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    Комментарии (11)

    Slava_Rossii
    И сколько это будет продолжаться? Почему россияне столько платят на содержание армии, а спокойного и безопасного сна получить не могут?
    275114954
    От Коношенкова знаем,что Украина не имеет ПВО.Отчего же тогда закрыты 11 аэропортов РФ.Купального сезона в Крыму скоро не будет.Все бегут от РФ,Украина не успела.Поэтому все огребаем от СВО.
    Дежурный по объединению
    А ведь Коношенко трижды в день рассказывает от успехах.
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