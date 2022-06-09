Белгородское село попало под обстрел, в домах выбиты стёкла

В Белгородской области 9 июня со стороны Украины обстреляно село Хотмыжск (Грайворонский городской округ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В 3-х домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.
Населённые пункты Белгородской области по соседству с Украиной регулярно попадают под обстрел. Есть погибшие. 25 мая власти Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности на две недели.
9 июня «жёлтый» уровень террористической опасности продлили также в Курской области.