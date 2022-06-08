«Ъ»: Тамбовский фермер, застреливший главу агрохолдинга АСБ, не хотел возвращать землю

К убийству главы агрохолдинга АСБ Юрия Хохлова мог привести многолетний конфликт из-за сельхозугодий в Пичаевском районе Тамбовской области. Схватившийся за ружье фермер несколько лет был субарендатором у холдинга, утверждают 8 июня источники «Коммерсанта».



По данным издания, структуры Юрия Хохлова арендовали у жителей села Рудовка 6,44 тысячи га земли, из которых 56 га сдавали в субаренду фермеру. Тот платил за пользование угодьями зерном и растительным маслом. В 2017 году АСБ разорвала договор с мужчиной, но тот продолжил работы. Собрать урожай он смог лишь с 26 га, посевы на 30 га были уничтожены в результате обработки земли техникой АСБ. В 2021 году местные жители продлили договор аренды земли с АСБ еще на 25 лет, с чем не согласился фермер. Суд принял сторону агрохолдинга, обязав мужчину выплатить 900 тысяч рублей за сбор урожая с подконтрольных структурам Хохлова земель.

