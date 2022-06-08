    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.23eur63.94
    350-летие Петра ПервогоОпять отменаПисьма из военкоматаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Ъ»: Тамбовский фермер, застреливший главу агрохолдинга АСБ, не хотел возвращать землю

    1551
    5 комментариев

    К убийству главы агрохолдинга АСБ Юрия Хохлова мог привести многолетний конфликт из-за сельхозугодий в Пичаевском районе Тамбовской области. Схватившийся за ружье фермер несколько лет был субарендатором у холдинга, утверждают 8 июня источники «Коммерсанта».

    По данным издания, структуры Юрия Хохлова арендовали у жителей села Рудовка 6,44 тысячи га земли, из которых 56 га сдавали в субаренду фермеру. Тот платил за пользование угодьями зерном и растительным маслом. В 2017 году АСБ разорвала договор с мужчиной, но тот продолжил работы. Собрать урожай он смог лишь с 26 га, посевы на 30 га были уничтожены в результате обработки земли техникой АСБ. В 2021 году местные жители продлили договор аренды земли с АСБ еще на 25 лет, с чем не согласился фермер. Суд принял сторону агрохолдинга, обязав мужчину выплатить 900 тысяч рублей за сбор урожая с подконтрольных структурам Хохлова земель.

    Источники «Ъ» добавили, что минувшим утром бизнесмены встретились для переговоров по спорной земле.

    Как сообщал Следственный комитет, в результате конфликта 49-летний фермер выстрелил из ружья в 54-летнего главу холдинга, который скончался на месте. Тело стрелка нашли в автомобиле в полутора километрах от места ЧП. По информации следствия, он сам расстался с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Юрий Хохлов с конца 2000 года до марта 2004 года был главой администрации Кирсановского района. Являлся главой одного из крупнейших в России агрохолдингов. Группа компаний АСБ управляет примерно 135 тысяч га земли в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. Также холдингу принадлежат Кирсановский и Грибановский сахарные заводы и маслозавод «Кристалл» в Кирсанове.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    262306781
    Самоубийство - грех.
    Денеб
    Левиафан. Продолжение.
    kоt-obormot
    Кумарину больше повезло...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close