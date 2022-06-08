СК показал, где нашли тело тамбовского фермера, застрелившего главу агрохолдинга АСБ

Директора агрохолдинга АСБ Юрия Хохлова местный фермер застрелил из ружья в ходе перепалки. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 8 июня Следственный комитет России.
По данным ведомства, ссора произошла утром на поле агрофирмы «Рудовская» в Пичаевском районе Тамбовской области. 49-летний фермер выстрелил в 53-летнего бизнесмена и скрылся. Чуть позже его тело нашли в автомобиле на берегу водоема недалеко от села. По предварительной информации, мужчина ушел из жизни самостоятельно.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СКР.