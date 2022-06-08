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    СК показал, где нашли тело тамбовского фермера, застрелившего главу агрохолдинга АСБ

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    2 комментария

    Директора агрохолдинга АСБ Юрия Хохлова местный фермер застрелил из ружья в ходе перепалки. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 8 июня Следственный комитет России.

    По данным ведомства, ссора произошла утром на поле агрофирмы «Рудовская» в Пичаевском районе Тамбовской области. 49-летний фермер выстрелил в 53-летнего бизнесмена и скрылся. Чуть позже его тело нашли в автомобиле на берегу водоема недалеко от села. По предварительной информации, мужчина ушел из жизни самостоятельно.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СКР.

    Юрий Хохлов с конца 2000 года до марта 2004 года был главой администрации Кирсановского района. Являлся главой одного из крупнейших в России агрохолдингов. Группа компаний АСБ управляет примерно 135 тысяч га земли в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. Также холдингу принадлежат Кирсановский и Грибановский сахарные заводы и маслозавод «Кристалл» в Кирсанове.

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    Комментарии (2)

    Firotaret
    OK. Хахалевские напряглись.
    kоt-obormot
    Рейдерство, дело такое...
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