В Тамбовской области застрелили директора крупного агрохолдинга. Возможный убийца погиб

Директора группы компаний АСБ, в которую входит Кирсановский сахарный завод, обнаружили застреленным в Тамбовской области. Его возможный убийца погиб неподалеку от места ЧП.
Тела двух мужчин нашли в Пичаевском районе, сообщает 8 июня прокуратура региона. 53-летнего директора АСБ Юрия Хохлова с огнестрельными ранениями — на территории ООО «ЮВАГ» агрофирмы «Рудовская». В полутора километрах — 49-летнего фермера, который, по предварительной информации, ушел из жизни самостоятельно.
По данным портала OnlineTambov.ru, между мужчинами были натянутые отношения. По факту проводится проверка.