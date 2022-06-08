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    В Тамбовской области застрелили директора крупного агрохолдинга. Возможный убийца погиб

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    Директора группы компаний АСБ, в которую входит Кирсановский сахарный завод, обнаружили застреленным в Тамбовской области. Его возможный убийца погиб неподалеку от места ЧП.

    Тела двух мужчин нашли в Пичаевском районе, сообщает 8 июня прокуратура региона. 53-летнего директора АСБ Юрия Хохлова с огнестрельными ранениями — на территории ООО «ЮВАГ» агрофирмы «Рудовская». В полутора километрах — 49-летнего фермера, который, по предварительной информации, ушел из жизни самостоятельно.

    По данным портала OnlineTambov.ru, между мужчинами были натянутые отношения. По факту проводится проверка.

    Юрий Хохлов с конца 2000 года до марта 2004 года был главой администрации Кирсановского района. Является главой одного из крупнейших в России агрохолдингов. Группа компаний АСБ управляет около 135 га земли в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. Также холдингу принадлежат Кирсановский и Грибановский сахарные заводы и маслозавод «Кристалл» в Кирсанове.

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