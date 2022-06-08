Машина, въехавшая в толпу людей в Берлине, ранила 14 школьников и убила учительницу

Группа школьников пострадала из-за машины, которая врезалась в прохожих в Берлине. Их учительница погибла, сообщает 8 июня местная полиция.
«Согласно последним данным, среди пострадавших — 14 школьников из федеральной земли Гессен. Их учительница погибла», — цитирует сообщение ТАСС.
Подозреваемого задержали на месте прохожие, это 29-летний гражданин Германии армянского происхождения. Его допрашивает полиция. По предварительным данным, в его автомобиле нашли записку с признанием в содеянном — это может указывать на умышленное преступление.
«Фонтанка» писала, что ЧП произошло утром 8 июня. Легковой автомобиль въехал в толпу людей на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург в Берлине.