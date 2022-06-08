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    Машина, въехавшая в толпу людей в Берлине, ранила 14 школьников и убила учительницу

    1924
    4 комментария

    Группа школьников пострадала из-за машины, которая врезалась в прохожих в Берлине. Их учительница погибла, сообщает 8 июня местная полиция.

    «Согласно последним данным, среди пострадавших — 14 школьников из федеральной земли Гессен. Их учительница погибла», — цитирует сообщение ТАСС.

    Подозреваемого задержали на месте прохожие, это 29-летний гражданин Германии армянского происхождения. Его допрашивает полиция. По предварительным данным, в его автомобиле нашли записку с признанием в содеянном — это может указывать на умышленное преступление.

    «Фонтанка» писала, что ЧП произошло утром 8 июня. Легковой автомобиль въехал в толпу людей на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург в Берлине.

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    Комментарии (4)

    altnec
    Что? опять терракты? теперь уже за конкретное бабло, за построенные поселки в Эмиратах*
    578434567
    а там этнические немцы вообще остались?
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