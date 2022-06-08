Бездомный и художник поплатились свободой за «плакат с нехорошими словами» на Восстания

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Петербурге арестовали творческий тандем — бездомного Дмитрия Платона и художника Игоря Кузнецова. Они повесили на здании «плакат с нехорошими словами».
Как сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов, провокационный баннер висел на доме № 32 по улице Восстания. Дзержинский райсуд назначил «герою в белом» Платону 10 суток ареста, а Кузнецову — вдвое меньше. Художник вину признал, а вот его товарищ — нет.
Обоим вменили статью 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
О задержании авторов «перформанса» стало известно накануне. При этом сообщалось, что в полиции оказались трое.