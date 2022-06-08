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    Бывший иеромонах арестован в Петербурге по делу о дискредитации армии

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    2 комментария

    Калининский райсуд Петербурга изолировал от общества лишённого сана священника Иоанна Курмоярова. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 8 июня ходатайство следствия об аресте Курмоярова удовлетворено, его определили под стражу до 6 августа. Бывшему священнику предъявлено обвинение по второй части статьи 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ из корыстных побуждений.

    Недостоверное, по предварительным данным, нашли в одном из его роликов, опубликованных на YouTube. О задержании бывшего священнослужителя стало известно 8 июня.

    На медийную активность Курмоярова с уклоном в дискредитацию имиджа российской армии указывало Западное викариатство РПЦ. На сайте добавляли, что иеромонах Иоанн лишён священного сана церковным судом Новосибирской епархии, а также указом патриарха Кирилла от 1 апреля этого года.

    В Новосибирской епархии Курмояров служил штатным клириком в храме и пару лет преподавал в местной семинарии. В июне 2020 года его на два месяца запретили в служении за несоответствие званию клирика РПЦ. Сам он связывал это с постом в соцсети, критикующим убранство Главного храма Вооружённых сил России в Подмосковье.

    Носить рясу ему в итоге разрешили, но в августе того же года уволили из семинарии с благословением на переход в другую епархию. Найти место при церкви после переезда не удалось, и Курмояров попытался через суд вернуться к преподаванию при Новосибирской епархии с компенсацией издержек и моральных страданий, которые оценил в 200 тысяч рублей.

    В январе Невский районный суд в удовлетворении его требований отказал, но иеромонах не потерял веру и подал апелляцию в Санкт-Петербургский горсуд. С посещением первого заседания будут сложности — оно назначено на 14 июля.

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    Комментарии (2)

    274566693
    А где свобода слова и мнения у нас в стране?
    zimirev
    Безумие
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