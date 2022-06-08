Бывший иеромонах арестован в Петербурге по делу о дискредитации армии

Калининский райсуд Петербурга изолировал от общества лишённого сана священника Иоанна Курмоярова. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 8 июня ходатайство следствия об аресте Курмоярова удовлетворено, его определили под стражу до 6 августа. Бывшему священнику предъявлено обвинение по второй части статьи 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ из корыстных побуждений.



Недостоверное, по предварительным данным, нашли в одном из его роликов, опубликованных на YouTube. О задержании бывшего священнослужителя стало известно 8 июня.

На медийную активность Курмоярова с уклоном в дискредитацию имиджа российской армии указывало Западное викариатство РПЦ. На сайте добавляли, что иеромонах Иоанн лишён священного сана церковным судом Новосибирской епархии, а также указом патриарха Кирилла от 1 апреля этого года. В Новосибирской епархии Курмояров служил штатным клириком в храме и пару лет преподавал в местной семинарии. В июне 2020 года его на два месяца запретили в служении за несоответствие званию клирика РПЦ. Сам он связывал это с постом в соцсети, критикующим убранство Главного храма Вооружённых сил России в Подмосковье.