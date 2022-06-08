«У меня уже сводит ноги от страха, последний год трясёт постоянно». Жительница Иркутска рассказала, как аукнулось землетрясение на Байкале

Жительница Иркутска рассказала про подземные толчки, которые стали отголоском мощного землетрясения на Байкале. По ее словам, город в последний год трясет постоянно, и у нее уже «сводит ноги от страха».



«Сначала были небольшие толчки, привыкли за последний год, что нас подкачивает. Вдруг все ходуном заходило, затрещал весь дом и начал ходить во все стороны, всё думала конец, мы сейчас повалимся», — рассказала «Фонтанке» Ирина.

