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    «У меня уже сводит ноги от страха, последний год трясёт постоянно». Жительница Иркутска рассказала, как аукнулось землетрясение на Байкале

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    1 комментарий

    Жительница Иркутска рассказала про подземные толчки, которые стали отголоском мощного землетрясения на Байкале. По ее словам, город в последний год трясет постоянно, и у нее уже «сводит ноги от страха».

    «Сначала были небольшие толчки, привыкли за последний год, что нас подкачивает. Вдруг все ходуном заходило, затрещал весь дом и начал ходить во все стороны, всё думала конец, мы сейчас повалимся», — рассказала «Фонтанке» Ирина.

    Землетрясение попало в эфир местного телеканала АИСТ, гости и ведущие передачи начали тревожно переглядываться.

    читательница «Фонтанки» Ирина

    По данным МЧС региона, сила подземных толчков в эпицентре в акватории Байкала составила восемь баллов, в Иркутске — до пяти баллов.

    По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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    Комментарии (1)

    klaus-khoffman
    Сольется скоро Байкал, как вода в унитазе. Случаи в мире были, когда целые озера исчезали после землетрясения.
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