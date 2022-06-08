В акватории озера Байкал произошло сильное землетрясение

Землетрясение силой восемь баллов произошло в акватории озера Байкал 8 июня. Подземные толчки силой до пяти баллов ощущались в городах Иркутской области, сообщает региональное управление МЧС.
По данным министерства, эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Большое Голоустное. По информации единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Землетрясение также почувствовали в Бурятии, пишет телеграм-канал «Ньюбур». Подписчики телеграм-канала «Около Байкала» рассказали о двух сильных толчках, которые ощутили в Усолье-Сибирском.