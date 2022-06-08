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    В акватории озера Байкал произошло сильное землетрясение

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    1 комментарий

    Землетрясение силой восемь баллов произошло в акватории озера Байкал 8 июня. Подземные толчки силой до пяти баллов ощущались в городах Иркутской области, сообщает региональное управление МЧС.

    По данным министерства, эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Большое Голоустное. По информации единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований, жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

    Землетрясение также почувствовали в Бурятии, пишет телеграм-канал «Ньюбур». Подписчики телеграм-канала «Около Байкала» рассказали о двух сильных толчках, которые ощутили в Усолье-Сибирском.

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    Комментарии (1)

    IvanSt
    Обычное дело для тамошних мест. За последние пару лет уже около десятка подобных мероприятий наблюдалось. Хорошо, что на сей раз не ночью по Иркутску. Стремно просыпаться, когда мебель в комнате в темноте ходуном ходит.
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