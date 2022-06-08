Появились подробности нападения арестанта с заточкой и пистолетом на полицейского с приставом в суде Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя Ивана Костюкова после нападения на конвоира и судебного пристава в здании Пролетарского районного суда. Об этом 8 июня сообщает региональное управление СК.

По данным ведомства, Костюков, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, был доставлен под конвоем в здание Пролетарского районного суда. Он попросился в туалет у сотрудника полиции, которого затем ударил металлической заточкой и завладел его табельным оружием. Мужчина при попытке скрыться несколько раз выстрелил в судебного пристава, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как уточняет региональная прокуратура, передает «Интерфакс», во время задержаний второй судебный пристав применил табельное оружие и ранил подсудимого. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

В отношении Ивана Костюкова возбудили уголовные дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие).

Ранее «Фонтанка» писала, что в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону подсудимый с помощью заточки захватил пистолет у конвоира и начал стрелять.