В суде Ростова-на-Дону подсудимый напал на пристава с заточкой и пистолетом. Есть пострадавшие

Во время рассмотрения уголовного дела в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону подсудимый с помощью заточки выхватил пистолет у конвоира и начал стрелять. Об этом 8 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

«По предварительной информации, один из подсудимых с помощью имевшейся у него заточки напал на конвоира и выхватил у него табельное оружие, после чего выстрелил в него и в судебного пристава», — говорится в сообщении.

