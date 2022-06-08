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    В суде Ростова-на-Дону подсудимый напал на пристава с заточкой и пистолетом. Есть пострадавшие

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    1 комментарий

    Во время рассмотрения уголовного дела в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону подсудимый с помощью заточки выхватил пистолет у конвоира и начал стрелять. Об этом 8 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

    «По предварительной информации, один из подсудимых с помощью имевшейся у него заточки напал на конвоира и выхватил у него табельное оружие, после чего выстрелил в него и в судебного пристава», — говорится в сообщении.

    Оба пострадавших госпитализированы, стрелявший задержан.

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    Комментарии (1)

    AndrewBarsik
    Наверное подсудимый не верил в объективность и беспристрастность правосудия. Неудивительно. Если решения ЕСПЧ утратят силу в России, то никто не будет верить.
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