«Дворцам» приготовиться. Госдума в первом чтении одобрила объединение ПФР и ФСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается создание с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом 8 июня говорится на сайте нижней палаты.
Проект был внесен в Думу правительством РФ. Он в том числе предполагает установление с 2023 года единых тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
Согласно инициативе, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в один позволит увеличить максимальные размеры ряда страховых выплат в полтора раза, а также облегчит работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности.
«Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно», — отмечали в кабмине.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что «дворцы» Пенсионного фонда в регионах после объединения с ФСС передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.