«Дворцам» приготовиться. Госдума в первом чтении одобрила объединение ПФР и ФСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается создание с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом 8 июня говорится на сайте нижней палаты.



Проект был внесен в Думу правительством РФ. Он в том числе предполагает установление с 2023 года единых тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

