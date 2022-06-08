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    «Дворцам» приготовиться. Госдума в первом чтении одобрила объединение ПФР и ФСС

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    2 комментария

    Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается создание с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом 8 июня говорится на сайте нижней палаты.

    Проект был внесен в Думу правительством РФ. Он в том числе предполагает установление с 2023 года единых тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

    Согласно инициативе, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в один позволит увеличить максимальные размеры ряда страховых выплат в полтора раза, а также облегчит работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности.

    «Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно», — отмечали в кабмине.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что «дворцы» Пенсионного фонда в регионах после объединения с ФСС передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

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    Комментарии (2)

    274767939
    А дворец в Геленджике та же судьба ждет?
    Kit.
    Консолидируют сервера ушедшей IBM?

    Или почему раньше не объединялись, а теперь приспичило?
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